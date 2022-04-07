Владислав Пинаев высказался о конфликте сторожа и отловщика собак на ГГМ

6 апреля в интервью телеканалу «Телекон» глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев высказался о конфликте между сторожем ТЦ «Континент» и отловщиками собак из БФ «Добрые руки».

Напомним, инцидент произошёл 31 марта на стройплощадке торгового центра, когда двое мужчин попытались проникнуть на охраняемый объект, чтобы забрать сторожевых собак. После того как 63-летний охранник объекта Николай начал снимать происходящее на телефон, он получил удар по лицу кулаком от одного из отловщиков.

После инцидента охранник обратился в полицию. В данный момент по факту избиения продолжается проверка.

«Я сам наблюдал из спортзала у “Ленты” за стаей, из-за которой произошёл конфликт у нас на “Континенте”, где сторож вышел, начал защищать безнадзорных собак. Там не стая — стаища, которую кормят и подкармливают на “Континенте”. Эта стая бегает по всей Гальянке, и на неё жалуются люди, после чего и приезжают наши отловщики из БФ “Добрые руки”. Мы разместили уже второй контракт и планируем разместить третий, но по ним никто не хочет заявляться. Наши псевдоэкологи довели уже те организации, которые в области раньше работали, до того состояния, когда они отказываются участвовать в контрактах. Кто этим теперь будет заниматься?» — высказался глава города Владислав Пинаев.

Глава города добавил, что не видит другого выхода, кроме внесения в Совет Федерации законопроекта, возвращающего «старые порядки», какими бы они ни были антигуманными по отношению к животным. Он подчеркнул, что действия администрации в данный момент ограничены федеральным законом и ситуация рано или поздно зайдёт в тупик.

«Мы за этот год отловили уже столько же собак, сколько за весь прошлый год. И что дальше-то? Мы их отловили, чипировали, стерилизовали и вывезли обратно в среду обитания. Есть федеральный закон, которому мы следуем», — пояснил мэр.

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