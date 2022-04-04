В Нижнем Тагиле отловщики диких животных БФ «Добрые руки» избили охранника-пенсионера из-за сторожевых собак 

В Нижнем Тагиле специалисты по отлову бродячих собак БФ «Добрые руки» избили 63-летнего охранника недостроенного ТЦ «Континент» (Уральский проспект, 83а) Николая Рудого. По версии потерпевшего, 31 марта двое мужчин попытались проникнуть на стройобъект, чтобы забрать сторожевых собак. После того как Николай начал снимать происходящее на телефон, он получил удар по лицу кулаком от одного из «гостей».

«Наш объект достаточно большой по площади, но забором не огорожен. Работаем мы давно, и периодически нам на объект подкидывают маленьких щенков. Так, до недавнего времени на объекте жили семь собак, которых мы сами воспитывали, содержали, а они помогали нам по службе. 31 марта я заканчивал смену, уже пришла моя сменщица. В этот момент к нам подъехали двое мужчин, которые представились сотрудниками службы по отлову бродячих животных и заявили, что они забирают наших псов. Показать документы они отказались, а на само требование отреагировали крайне агрессивно, начали нецензурно выражаться в мой адрес и в адрес моей сменщицы. Нас предупредили заранее, что работники службы должны приехать, но мы не могли знать наверняка, что это были именно они. Охрана объекта находится под нашей ответственностью, и кого попало пускать на территорию без документов не положено», — рассказал АН «Между строк» пострадавший охранник Николай Рудый.



После удара на лице Николая образовались гематомы



После того как между специалистами по отлову и охранниками завязалась словесная перепалка, Николай решил начать видеосъёмку. Один из собаколовов потребовал прекратить съёмку, но после отказа, как утверждает Николай, мужчина ударил его в голову, отчего тот упал и выронил телефон. В этот момент сменщица Николая Наталья вызвала полицию, но мужчины уехали до приезда сотрудников МВД.

На следующий день приехали уже другие сотрудники БФ «Добрые руки». По словам Николая, на место также прибыли представитель администрации города, сотрудники полиции и начальник охраны. С объекта забрали четырёх собак, обещая вернуть их после стерилизации и лечения через 20 дней.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что по данному факту в отделе полиции № 20 проводится проверка. В полиции также отметили, что представители компании по отлову собак заинтересовались животными на территории недостроенного сооружения в связи с многочисленными жалобами жителей на бегающих по району бездомных собак.

По информации источника редакции, специалистом по отлову, ударившим пенсионера, оказался 30-летний мужчина кавказской внешности. В ходе дачи показаний он утверждал, что сотрудникам охраны с его стороны был предоставлен наряд-заказ для ознакомления, а драку первым начал агрессивный охранник-пенсионер после того, как мужчина выбил из его рук телефон.

Напомним, в феврале 2022 года губернатор Евгений Куйвашев поручил главам городов усилить контроль над безнадзорными животными. Сейчас отловом животных в Нижнем Тагиле занимается благотворительный фонд «Добрые руки», контракт с компанией заключён до 10 апреля этого года.