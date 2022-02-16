За полтора месяца в Нижнем Тагиле отловлена 231 бродячая собака. Почти все они будут отпущены обратно на улицы города

Владислав Пинаев 15 февраля встретился с учредителями благотворительного фонда «Добрые руки», чтобы обсудить ситуацию с отловом безнадзорных животных и ознакомиться с условиями содержания собак. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, в настоящее время с БФ заключён временный муниципальный контракт по отлову бездомных собак.

По словам президента БФ «Добрые руки» Алёны Казаковой, в настоящее время в приюте находится около 160 собак.

«По условиям действующего договора и в рамках существующего законодательства мы проводим отлов, транспортировку, стерилизацию животных. Ставим прививку от бешенства, осуществляем биркование собак и неагрессивных особей возвращаем в прежнюю среду обитания. Для животных построены вольеры с будками, осуществляется кормление два раза в день и их выгул, есть карантинная зона, тёплое помещение для щенков», — рассказала Алёна Казакова.

Для отлова животных используются специальные клетки-ловушки собственного производства и приманки. Применяемые способы и оборудование не наносят вреда даже агрессивным животным. За вчерашние сутки двум экипажам удалось изъять с городских улиц 16 животных. Приоритет отдаётся социальным объектам: территориям школ, детских садов и районам частного сектора, где большая часть собак являются хозяйскими и находятся на самовыгуле.

Говоря об эффективности работы БФ «Добрые руки», Владислав Пинаев подчеркнул, что наличие местной организации, которая осуществляет работу по отлову и регуляции численности безнадзорных животных, — это большой плюс.

«До недавнего времени данные контракты выполняли спрецпредприятия из других городов, поэтому осуществлять взаимодействие и контроль было крайне неудобно. Сейчас ситуация постепенно меняется и Нижний Тагил демонстрирует один из лучших показателей в регионе по отлову безнадзорных животных. Осмотрев приют, могу сказать, что здесь созданы хорошие условия. И если говорить об эффективности, то она очевидна. За 2021 год в городе было отловлено 589 безнадзорных животных, а за полтора месяца этого года — уже 231 особь, поэтому работу будем продолжать. На сегодняшний день с “Тагилдорстроем” полностью изучена данная тема, муниципальный питомник обойдётся в 40 млн рублей. Возможность полной реализации проекта запланирована на 2023 год. Мы уже готовим обращение в адрес правительства Свердловской области», — рассказал мэр города Владислав Пинаев.

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев в свою очередь заявил АН «Между строк», что его предприятие пока изучает условия и возможности реализации данного проекта и говорить о строительстве питомника ещё рано.

Напомним, ранее поручение усилить контроль над ситуацией с отловом безнадзорных животных дал главам городов губернатор Евгений Куйвашев.