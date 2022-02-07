В Нижнем Тагиле на Черемшанке построят приют для бездомных собак 

Глава города Владислав Пинаев дал распоряжение построить муниципальный приют для бездомных животных. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города, на данный момент решается вопрос о выделении территории для строительства модульного приюта.

В первую очередь рассматривается участок в нежилой зоне между Верхней и Нижней Черемшанкой. Также осуществляется мониторинг коммерческих предложений по определению потенциальных поставщиков оборудования. Готовый объект должен соответствовать всем требованиям содержания отловленных собак — иметь надёжное ограждение, закрытые и открытые вольеры, медицинский кабинет, карантинное помещение.

«Профильные управления уже в 2021 году проводили исследования рынка, и стоимость подобных модулей составляла порядка 18 миллионов рублей. В этом году расчеты будут скорректированы с учетом актуальных цен и потребностей муниципалитета в отлове безнадзорных животных», — рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов

В мэрии отметили, что на протяжении долгих лет не удавалось найти организацию, которая бы занималась отловом и передержкой бездомных собак. Срочный договор заключен сейчас с благотворительным фондом «Добрые руки». Со слов администрации, каждый год на отлов и содержание бездомных животных выделяется областное пособие порядка 8,5 миллиона рублей. Эта сумма может быть увеличена, если муниципалитет обеспечит освоение этих средств.

«Чтобы закрыть потребности города в данных услугах до первого марта, будет заключён еще один подобный (короткий) договор и сегодня же на электронной площадке размещается конкурсная документация по отлову безнадзорных животных на более длительный период. Предварительная сумма контракта - два миллиона рублей», - рассказали в управлении городским хозяйством.

Как отмечают специалисты, содержание животных без хозяев в приюте не может полностью решить данную проблему. Сами горожане зачастую способствуют тому, что популяция безнадзорных и агрессивных животных растет: подкармливая собак, выпуская своих домашних питомцев на самовыгул и препятствуя специалистам службы отлова.

Напомним, в пятницу губернатор Свердловской области выразил своё мнение по поводу большого количества бездомных животных в Нижнем Тагиле.