Евгений Куйвашев раскритиковал Владислава Пинаева за большое количество бродячих собак в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своём Instagram написал, что в регионе сложилась тяжёлая ситуация с бродячими собаками. Он дал распоряжение мэрам решить проблему, отметив, что за последний месяц было зафиксировано несколько десятков инцидентов нападения животных на людей.

«В Цементном (район Екатеринбурга — Прим. ред.) стая бегает прямо по двору школы, в Нижнем Тагиле собаки бросились на восьмилетнюю девочку и укусили её. На севере региона люди вообще боятся на улицу выходить! Уважаемые мэры, вы хотите, чтобы у нас дошло до трагедии, как в Забайкалье? Я не хочу. Я поручаю вам лично проехать по всем передержкам и приютам, узнать, что там происходит», — написал Евгений Куйвашев.

Глава региона посоветовал мэрам найти службам отлова волонтёров и дать им машины. Он сказал, что в течение двух недель нужно отловить всех бездомных собак и стерилизовать их. После стерилизации отпускать собак на волю нельзя — их нужно держать в приютах, написал Евгений Куйвашев.

«Если понадобится дополнительная еда для собак — договоритесь с бизнесом, чтобы отдавали остатки из столовых. Договоритесь о строительстве временных деревянных вольеров. Вы же главы, в конце концов, это ваша ответственность. Всех собак нужно пересчитать и сообщить сумму, которая нужна на их содержание», — обратился губернатор к мэрам.

Он отметил, что больше всего жалоб, связанных с бродячими собаками, поступает из Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Красноуфимска и Краснотурьинска. Поэтому по итогу проделанной работы мэрам этих городов нужно будет отчитаться лично перед губернатором.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле стая бродячих собак оккупировала школу № 100. В комментариях под роликом тагильчане писали возмущённые сообщения и отмечали, что в других районах города схожая проблема.

27 декабря в районе Лебяжки на 8-летнюю девочку напала стая бездомных собак. Происшествие случилось, когда ребёнок шёл на ёлку в школу. После обращения СМИ о нападении бездомных собак на ребёнка прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку.