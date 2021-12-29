В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку после сообщения о нападении бездомных собак на 8-летнего ребёнка 

После обращения СМИ о нападении бездомных собак на ребёнка прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку. По предварительной информации, 27 декабря в районе Лебяжки на 8-летнюю девочку напала стая бездомных собак. Происшествие случилось, когда ребёнок шёл на ёлку в школу.

Представители ведомства изучат обстоятельства и установят степень повреждений, которые получил ребёнок. В ходе проверки выяснят, заключён ли на данный момент контракт на отлов безнадзорных животных в городе.

«Люди страдают от этой стаи собак и регулярно жалуются, но никто так никаких мер и не предпринимает. Мы же обратились в травмпункт, и впереди у нас 6 уколов от бешенства», — написала мама пострадавшей девочки в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Жители Лебяжки жалуются, что это не первый случай нападения стаи собак на людей. Больше всего тагильчане, живущие в этом районе, возмущены тем, что животных регулярно подкармливают сотрудники магазинов и столовых.