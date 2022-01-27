В Нижнем Тагиле стая бродячих собак оккупировала школу №100 (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле школу № 100 оккупировала стая бездомных собак. Видео, на котором девять больших собак бегают по территории школьного двора, пока дети идут на уроки, появилось в группе «Типичный тагильчанин» во «ВКонтакте».

«Дети идут и боятся. Вот ребёнок подходит аккуратно-аккуратно, старается близко не подходить. Собаки все упитанные, огромные!» — комментирует видео мама одного из учеников школы.

В комментариях под роликом жители Нижнего Тагила пишут возмущённые сообщения и отмечают, что в других районах города схожая проблема.

«Ну нормально. Что может случиться? И пофиг, что буквально на днях ребёнка загрызли насмерть… Что поменялось? А ничего не поменялось, только поговорили, и всё. А детей ещё нарожают», — пишет Aleksandr Hids.

«Чего ждут наши власть имущие? Пока беды не случится? Почему, чтобы принять меры и обезопасить людей, нужно, чтобы кто-то пострадал?» — вопрошает тагильчанин Андрей.

«Пусть директора школ бьют тревогу и нажимают на муниципалитет», — добавляет Василий.

«На Тагилстрое отменяется физкультура на улице, потому что на поле собаки», — рассказывает пользователь Ольга.

Директор школы № 100 Дмитрий Язовских пояснил АН «Между строк», что направил информацию в ЕДДС, оповестил управление горхозяйства мэрии.

«Я не хочу ответственность с себя снимать. Это, конечно, недопустимо, я понимаю это. Собаки — это звери. Непонятно, как бы они отреагировали, если бы охранник вышел и начал их палкой гонять, они могли бы озлобиться и детей начать кусать. Мы во все органы подготовили письма, а в ЕДДС заявку передали уже по телефону», — рассказал Язовских.

По его словам, сейчас собак на территории школы нет, но и локализовать мигрирующих животных у сотрудников школы не получится — собаки свободно проходят через забор.

«Мы каждое утро делаем обход территории, это с антитеррором связано и с собаками. Видео, скорее всего, было снято родителями детей, которые учатся во вторую смену. Мы перед второй сменой тоже сделаем такой обход. Ну и с детьми проведём беседу», — подытожил директор школы.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила рассказали, что отлов безнадзорных животных, представляющих опасность для окружающих, проводится по заявкам жителей. Заявку с указанием места, где обитают животные, их количества и данных заявителя можно направить в администрацию района или в отдел по работе с обращениями граждан администрации города. Оформить обращение можно на официальном сайте города.

Отловом бродячих собак в Нижнем Тагиле занимается благотворительный фонд защиты бездомных и отказных животных «Добрые руки». Контракт с ним заключён с 1 января 2022 года. В отчёте фонда на 20 января указано, что сотрудники отловили 84 собаки, из них 42 животных поймали в Тагилстроевском районе.

22 января страну потрясла страшная трагедия. В Забайкальском крае в селе Домна стая бездомных собак загрызла 7-летнюю девочку. Она возвращалась из музыкальной школы домой. После трагедии люди собрались на митинг, где обсуждали, как бороться с одичавшими животными, которые терроризируют людей не первый год.

После трагедии на место немедленно отправился губернатор региона Александр Осипов. Администрация сразу же начала отлов собак, были убраны мусорные контейнеры, где обитали животные. В школу детей теперь будет возить автобус.