В Нижнем Тагиле ОМОН провёл обыски в фонде «Добрые руки» после кражи собаки у сотрудника полиции

В понедельник, 15 апреля, сотрудники полиции совместно с бойцами ОМОН провели обыски в нижнетагильском офисе благотворительного фонда «Добрые руки» по факту хищения собаки у начальника экспертно-криминалистической группы ОМВД по городу Полевскому. Как рассказала АН «Между строк» редактор местного издания «Рабочая правда» Ирина Сутягина, 9 апреля сотрудники благотворительного фонда, который занимается отловом безнадзорных животных в Полевском, забрали с улицы и увезли в Нижний Тагил собаку породы ягдтерьер, принадлежащую майору полиции Екатерине Романовой.

Директор БФ «Добрые руки» Алёна Казакова считает, что её сотрудники действовали в рамках действующего законодательства и процедура отлова и возвращения животного владельцу строго регламентирована.

«Со слов директора фонда Алёны Казаковой, позавчера в Полевском сотрудников приюта и её лично опрашивал следователь по возбуждённому делу о краже собаки. В понедельник, опять с её же слов, на приют в Нижнем Тагиле совершено нападение. Люди в масках и бронежилетах взломали дверь ломом, выломали пластиковое окно, изъяли документы, касающиеся муниципального контракта с Полевским, карточки полевских собак и другую документацию, а также изъяли собаку, ставшую причиной инцидента», — говорит журналист.

Ситуацию АН «Между строк» прокомментировали в ГУ МВД по Свердловской области.

«По данному факту следственным подразделением полиции Полевского возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ “Кража”, по которой предусмотрено наказание в виде реального лишения свободы, — пояснил АН “Между строк” начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. — В любом деле, даже в самом праведном и благородном, нельзя допускать произвола. В противном случае белое станет чёрным. Сыщики располагают оперативной информацией, что имели место быть случаи, когда отловленные животные возвращались владельцам за немалые деньги. Имеют ли отношение данные сведения к вышеназванному фонду, предстоит установить правоохранительным органам».

По словам Горелых, для доставки собаки в Нижний Тагил была проведена «настоящая спецоперация».