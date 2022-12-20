Контракт на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле в 2023 году вновь достался БФ «Добрые руки» 

Администрация Нижнего Тагила нашла компанию, которая будет заниматься отловом безнадзорных животных в городе. В ближайшие полгода этим снова займётся скандально известный благотворительный фонд «Добрые руки», который был единственным участником аукциона. Стоимость оказания услуг по контракту составляет 4 млн рублей.

Отлавливать животных компания будет с 1 января до 30 июня 2023 года, при этом непосредственно отлов будет проводиться только до 31 мая. Подрядчик будет отлавливать животных, вакцинировать, маркировать и стерилизовать их, а при необходимости — лечить больных особей. Начальная стоимость услуги, куда входят все перечисленные действия, а также возврат собак в прежнее место обитания, составляет 4090 рублей. Ещё в 101 рубль обойдётся каждый день пребывания собаки в приюте.

В первую очередь, в соответствии с документом, будет производиться отлов агрессивных животных и тех особей, которые испытывают физические страдания, создают опасность для дорожного движения или живут на территории объектов социально-культурного назначения, детских садов, школ, медучреждений, парков, скверов и в других местах массового скопления людей.

На специалистов компании будет наложен ряд ограничений. Им будет запрещено жестоко обращаться с животными, отлавливать их в присутствии детей, забирать помеченных особей или находящихся на привязи.

Отметим, что БФ «Добрые руки» неоднократно получал в Нижнем Тагиле контракты на отлов безнадзорных животных. Также благотворительный фонд не раз становился участником скандалов. Зооактивисты считают, что сотрудники организации недобросовестно выполняют требования законодательства, а жертвами отловщиков зачастую становятся домашние собаки. В марте этого года сотрудники БФ пытались забрать сторожевых собак с территории торгового центра.

В начале 2023 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэров городов за большое количество собак на улицах и поручил им, в частности Владиславу Пинаеву, срочно решить проблему. Через три дня после поручения губернатора мэрия Нижнего Тагила рассказала о планах построить муниципальный приют на Черемшанке.

Однако в данный момент ни в администрации, ни в городской думе речи о строительстве приюта не идёт, но проблема со стаями бродячих собак остаётся актуальной для Нижнего Тагила.

Согласно действующему законодательству все пойманные животные после процедуры стерилизации и чипирования должны быть возвращены обратно на улицу.