По обвинению в получении взятки арестован начальник управления капстроительства Муниципального округа Горноуральский Константин Сайтбурханов

По обвинению в получении крупной взятки арестован начальник управления капитального строительства Муниципального округа Горноуральский Константин Сайтбурханов.

«Кировский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу начальнику МКУ “Управление капитального строительства Муниципального округа Горноуральский” К. В. Сайтбурханову. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — сообщили в Свердловском областном суде.

По версии следствия, Сайтбурханов получил взятку в размере не менее 2 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 12 мая 2026 года.

Постановление в законную силу не вступило.