В селе под Нижним Тагилом сократили срок расселения жителей аварийного дома после иска от прокуратуры

В селе Краснополье под Нижним Тагилом по решению суда сократили срок расселения жильцов аварийного дома после иска от прокуратуры Пригородного района.

Ранее распоряжением администрации муниципального округа Горноуральский срок расселения был установлен до 31 декабря 2031 года, однако прокуратура совместно с Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области провела обследование конструкций дома и инженерной инфраструктуры. В результате было установлено, что эксплуатация дома с выявленными нарушениями несёт угрозу жизни и здоровью не только жильцам, но и третьим лицам.

Прокуратура направила в суд иск к администрации муниципального округа о сокращении срока расселения жителей аварийного дома.

Пригородный районный суд удовлетворил иск и обязал администрацию муниципалитета определить разумный срок расселения, но не позднее 31 декабря 2029 года.

Решение суда в законную силу не вступило.