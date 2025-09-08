Задержан один из осуждённых за терроризм, сбежавших из СИЗО Екатеринбурга 

В ночь на 8 сентября сотрудники свердловского ГУФСИН совместно с представителями ФСБ и МВД задержали обвиняемого Александра Черепанова*, который 1 сентября 2025 года вместе со знакомым совершил побег из-под охраны из СИЗО-1 Екатеринбурга. Мужчину задержали в 00:45 около посёлка Медный, сопротивления он не оказал.

Розыск второго беглеца продолжается. По данным силовиков, 24-летний Иван Корюков**, уроженец Свердловской области, может скрываться на территории садоводческих товариществ — на дачах, приусадебных участках или в прилегающих лесах. Молодой человек, возможно, одет в чёрную куртку-плащёвку до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовку светлого цвета, тёмно-синие штаны с логотипом в виде ромба, кроссовки чёрного цвета с логотипом Nike и белую кепку с надписью. При себе у беглеца может быть кухонный нож.

Жителей Свердловской области просят соблюдать бдительность при посещении участков и обращать внимание на любые подозрительные признаки. В частности, на появление незнакомых лиц, пропажу вещей, одежды или транспорта, следы пребывания посторонних.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении Ивана Корюкова или видел человека, похожего на него, просят сообщить данные по телефонам: +7 (922)184-27-66, +7(343)359-56-11.

Напомним, 14 октября 2024 года Центральный окружной военный суд вынес Черепанову и Корюкову обвинительный приговор по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. а УК РФ (Покушение на террористический акт, совершенное группой лиц).

Александр получил 7 лет лишения свободы и должен был освободиться только в 2032 году. Ивану суд назначил 9,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. По предварительным данным, парни за деньги в мае 2023 года пытались поджечь военкоматы в Кировском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Заказчики обещали заплатить им 40 тысяч рублей, но молодые люди были задержаны в тот момент, когда они пришли к одному из зданий с пятилитровой канистрой бензина. Александр до задержания работал на одном из оборонных заводов. До ареста оба проживали в Екатеринбурге.

Следственный комитет по факту побега возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в отношении неустановленных сотрудников ГУФСИН.

* Александр Черепанов внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Иван Корюков внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.