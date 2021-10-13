Заброшка под Нижней Салдой: история ракетной бригады, больше 35 лет охранявшей небо над Тагилом 

7 декабря 1950 года директивой № орг. 3/397203 начальника Генерального штаба Советской армии было сформировано Управление командующего войсками противовоздушной обороны Уральского района. Это было первым шагом на пути к формированию в Нижнем Тагиле 63-й зенитной ракетной бригады (в/ч 61885), которая охраняла небо над Тагилом почти до середины 1990-х годов.

Первым командующим сформированного управления стал Герой Советского Союза генерал-лейтенант Афанасий Фёдорович Щеглов.



Афанасий Федорович Щеглов (фото неизв. авт. 1940-х годов)

(фрагмент оригинального изобр. /https:// upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/50/Sheglov_AF.jpg)



За три года, проведённых на этой должности, из частей, передислоцированных из приграничных и тыловых районов, Афанасий Фёдорович сумел создать полноценную противовоздушную оборону стратегически важных регионов Урала. Именно он добился перевода на Урал частей, получивших опыт боевых действий во время Корейской войны. Так в Магнитогорск прибыл 503-й, в Нижний Тагил — 507-й, а в Свердловск — 505-й зенитный артиллерийский полк, на счету которых числилось от 5 до 10 американских истребителей F-84 и F-86.

С 1958 года в части Уральской армии ПВО начинают поступать зенитные ракетные комплексы — принципиально новый вид вооружения. Переучивание на новую технику шло одновременно со строительством военных городков и оборудованием стартовых позиций.

В 1965–1968 годах на вооружение зенитных ракетных войск поступают зенитные ракетные комплексы С-200. Одной из первых новый комплекс освоила 57-я зенитная ракетная бригада, расположенная в городе Берёзовском.

В Нижнем Тагиле была сформирована 63-я зенитная ракетная бригада (в/ч 61885) на базе 389-го и 507-го зенитно-артиллерийских полков. На вооружении бригады были зенитно-ракетные комплексы С-75 и С-200. Вокруг города было расположено семь ракетных точек: близ сёл Серебрянка, Лая, Акинфиево и Краснополье, а также около городов Нижняя Салда, Нижняя Тура и Верхотурье. На каждой точке располагался дивизион, состоящий из шести пусковых установок ракет. Командный пункт бригады базировался в селе Покровском. В посёлке Старатель находился технический дивизион, который занимался обслуживанием и ремонтом комплексов.

Комплекс С-200 под Нижним Тагилом был развёрнут в районе Нижней Салды, где располагалось сразу три дивизиона и 18 пусковых установок. «Двухсотый» ЗРК оказался удачным дополнением комплекса С-75. Его ракеты могли нести ядерную боеголовку, буквально сметавшую эскадрильи вражеских бомбардировщиков в зоне своего действия — до 200 километров.

Зенитно-ракетный комплекс С-200 (фрагменты оригинального изобр. из видеоархива Д. Богданова / с разрешения владельца) Зенитно-ракетный комплекс С-200 (фрагменты оригинального изобр. из видеоархива Д. Богданова / с разрешения владельца) Зенитно-ракетный комплекс С-200 (фрагменты оригинального изобр. из видеоархива Д. Богданова / с разрешения владельца)

В 1984 году 63-я зенитно-ракетная бригада получила первые комплексы С-300. Новинку получил дивизион, расположенный близ села Большая Лая. Этот ЗРК способен одновременно обстреливать шесть целей, наводя на каждую по две ракеты. С-300 мог поражать цели, летящие со скоростью до 4 скоростей звука и даже до 8,5 скорости звука. При этом минимальный интервал между запусками ракет составлял всего 3 секунды.

Офицеры дивизиона ЗРК С-200 63-й ЗРБ (фото из архива газеты «Тагильский рабочий») (фрагмент оригинального изобр. / http://historyntagil.ru/images5/195.jpg) 5-й дивизион 63-й ЗРБ, с. Большая Лая (фото Александра Сафонова) (фрагмент оригинального изобр. / https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR1-NvKHwMIXDHuPyEunTBkA) 5-й дивизион 63-й ЗРБ, с. Большая Лая (фото Александра Сафонова) (фрагмент оригинального изобр. / https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR4k4LIjrvpCCbk7e_vzDwGQ)

Осваивая новую военную технику, находясь каждый день на страже мирного неба над уральскими городами, мало кто из офицеров и солдат допускал мысль о том, что через каких-то 8–10 лет оборонная доктрина страны изменится настолько, что придётся поспешно бросить обжитые позиции, зачастую вместе с имуществом...

Коммунально-эксплуатационная часть дивизиона ЗРК С-200 в 9 километрах от Нижней Салды (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Коммунально-эксплуатационная часть дивизиона ЗРК С-200 в 9 километрах от Нижней Салды (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Коммунально-эксплуатационная часть дивизиона ЗРК С-200 в 9 километрах от Нижней Салды (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Коммунально-эксплуатационная часть дивизиона ЗРК С-200 в 9 километрах от Нижней Салды (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора)

Согласно существовавшей в те годы оборонной доктрине СССР, развёртывание позиций дивизионов С-75, С-200 и С-300 происходило в удалённых от населённых пунктов, лесистых или заболоченных местностях, что требовало большого объёма инженерных работ, которые должны были проходить в условиях секретности.

Железобетонные капониры, в которых находились кабины управления и целенаведения ЗРК С-200 (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Железобетонные капониры, в которых находились кабины управления и целенаведения ЗРК С-200 (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Железобетонные капониры, в которых находились кабины управления и целенаведения ЗРК С-200 (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Железобетонные капониры, в которых находились кабины управления и целенаведения ЗРК С-200 (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Железобетонные капониры, в которых находились кабины управления и целенаведения ЗРК С-200 (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Железобетонные капониры, в которых находились кабины управления и целенаведения ЗРК С-200 (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора)

Осматривая любую военную «заброшку», невольно удивляешься, представляя объём выполненных работ, и не меньше удивляешься тому, что всё это было брошено на произвол судьбы, а не передано в народное хозяйство. Как тут не вспомнить историю легендарных «жуков». В первые послевоенные годы в колхозах и совхозах Урала ощущалась катастрофическая нехватка тракторов. Руководители сельскохозяйственных предприятий обратились к командующему Уральским военным округом Г. К. Жукову, который являлся депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области, с просьбой помочь колхозам с тракторами. Но тракторов выпускали мало, и тогда Жуков приказал снять с устаревших, ожидающих замены танков в частях УрВО пушки и пулемёты и передать технику в колхозы. Проблема была решена.

Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) Разрушающиеся постройки на территории дислокации дивизиона ЗРК С-200 под Нижней Салдой (в/ч 61885) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора)

Любопытно, что некоторые фортификационные сооружения на территории точки восстановлены местными охотниками и егерями и время от времени используются. Большинство строений является источником дармовых стройматериалов для жителей Нижней Салды, до которой от «заброшки» чуть больше 9 километров.

(фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора) (фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора)

Армейские реформы 1990-х привели не только к ликвидации ряда частей, но и к сокращению личного состава. Многие офицеры бригады после выхода в отставку или сокращения оставались в Нижнем Тагиле. Кто-то смог найти новую профессию, кому-то нашли работу в школах — вести НВП (начальную военную подготовку). Офицеры 63-й зенитной ракетной бригады работали в школах № 42, 6, 18, 69, 25 и 85.



Дорога, ведущая на позицию станции целенаведения

(фрагмент оригинального изобр., фото Дмитрия Богданова, 2017 г. / с разрешения автора)



(с) 2021. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

Отдельная благодарность Дмитрию Богданову и его YouTube-каналу «Внутренний компас» за предоставленные материалы!