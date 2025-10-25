Сотрудники полиции совместно с волонтёрами ведут масштабные поиски по установлению местонахождения мужчины, пропавшего в тайге под Первоуральском

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 86-летний Алексей Григорьев и его две гончие собаки пропали после того, как он отправился на охоту 23 октября и не вернулся. На данный момент его мобильный телефон недоступен.

«В розыске Алексея Михайловича задействовано более 50 представителей МВД и волонтёров, а также спецтехника — квадроциклы, беспилотники, громкоговорители. Настораживает то, что не вернувшийся в семью гражданин является опытным охотником. Он в тех местах бывал ранее неоднократно. Вероятно, в спешке он забыл дома лекарственные препараты, которые систематически принимает. Поэтому не исключена версия произошедших проблем со здоровьем. Кроме того, сыщики угрозыска сейчас тщательно отрабатывают двух других мужчин, которые в лесу были вместе на первоначальном этапе охоты, но потом уехали. Гончие имеют спутниковые системы навигации, но они подключены к телефону пропавшего. Сыщики уже обнаружили УАЗик, на котором Григорьев с компанией прибыл в лес отдохнуть и, возможно, поохотиться на зайцев. Соответствующей путёвки у них не имелось. Поиск продолжается. Об итогах сообщу дополнительно», — отметил Валерий Горелых.

Рост Алексея Григорьева около 180 см, худощавого телосложения, короткостриженый. Одет: куртка камуфляжной расцветки светлого цвета, штаны камуфляжной расцветки зелёного цвета, вязаная шапка чёрного цвета, сапоги серого цвета.



UPD: Алексей Григорьев найден живым. Его состояние оценивается как удовлетворительное.