Гражданская война в Нижнем Тагиле. Часть 2

После того как 25 июля 1918 года большевики оставили Екатеринбург, командующий Уральской группой войск белых полковник Сергей Войцеховский двинул чехословацкие части на Верх-Нейвинск, Невьянск и Нижний Тагил, рассчитывая быстро их захватить и в августе или в начале сентября овладеть Пермью, завершив разгром остатков отступающей из Екатеринбурга 3-й армии РККА. Однако, на этом направлении части Войцеховского столкнулись с сильным сопротивлением: расстояние от Екатеринбурга до Нижнего Тагила белые преодолевали два месяца.

Нижний Тагил (фото неизв. автора, 1918 г. / общественное достояние)

Тагил начал готовиться к обороне. Часть предприятий и совучреждений была эвакуирована. В цехах Нижнетагильского завода изготавливали инструменты для рытья окопов — ломы, лопаты, кайла. На окраинах города — в районе рек Малая и Большая Кушва, рядом со Скорбященским монастырем, у села Горбуново — были вырыты две, а в некоторых местах три линии окопов. Возле Демидовского госпиталя, на площади перед Входо-Иерусалимским собором и на пересечении улиц Новый тракт и Тагильский Криуль были установлены трехдюймовые орудия. В башне на Лисьей горе развернулся наблюдательный пост, который при необходимости мог корректировать огонь артиллерии. Плотина заводского пруда была перекрыта постами с пулемётами. На улицах появились усиленные патрули красноармейцев и народных дружинников.

Неожиданно открылась одна проблема: в Тагиле стала заканчиваться мука. Подвезти провиант было невозможно: на Горнозаводской железной дороге царили хаос и неразбериха. Солдат в окопах кормили преимущественно овощами. 15 сентября Войцеховскому передали донесение о численности в Нижнем Тагиле красных. Агент штаба чехословацкого корпуса докладывал, что в Тагил стянуто от 6,5 до 8 тысяч солдат при сотне пулемётов, в посёлке имеется 28 орудий, защитников поддерживают 4 бронепоезда и около тысячи вооружённых обывателей, а боеприпасов хватит на два месяца боёв. Войцеховский запросил помощь в Екатеринбурге, и 18 сентября, смяв заслоны красноармейцев на станциях Анатольской и Шайтанке, чехословацкие легионеры вышли к селу Горбуново. Уже утром следующего дня бои развернулись на окраине Гальянки. Защитники Нижнего Тагила отвечали дерзкими контратаками и довольно точным артиллерийским огнём.

Ежедневные боестолкновения и артобстрелы разной интенсивности изматывали красноармейцев, которые несли большие потери в живой силе, испытывали нехватку провизии. 21 сентября белым удалось занять часть Гальянки и район Кушвы. Командование 3-й армии было вынуждено отвести в резерв остатки частей 1-го Рабоче-крестьянского и 3-го Екатеринбургского полков. Утром 22 сентября чехословаки предприняли попытку взять под полный контроль районы Гальянки и Ключей. Но тут на помощь защитникам города прибыли Камышловский и 4-й Уральский полки. Красноармейцам удалось отбить село Горбуново и выйти к селу Николо-Павловскому. Легионеры перегруппировались и на следующий день вернули утраченные позиции. Большой неприятностью для защитников Тагила стало взятие белыми под полный контроль Вересовой горы. По приказу Войцеховского на колокольне храма Александра Невского разместился пост корректировки огня, и орудия чехословаков стали бить по позициям тагильчан точнее. Красноармейцы попытались сбить пост с колокольни и начали обстреливать церковь. Чехи ответили огнём по Лисьегорской башне, и в итоге оба строения получили повреждения. Бои в районах Кушвы, Горбуново, Гальянки и Ключей продолжались две недели.

3 октября чехословацкие легионеры начали наступление большими силами на Горбуново. Отряды красноармейцев оказывали упорное сопротивление, отбивая атаку за атакой. Но в это время отряд под командованием штабс-капитана Герасимова при поддержке казачьего эскадрона скрытно продвинулся к станции Сан-Донато и овладел ею. 4 октября белогвардейцы заняли район Красного Камня и выдвинулись сразу в трёх направлениях — к железнодорожному вокзалу, к Высокогорскому заводу и в центр города. Тагил прекратил сопротивление.

5 октября в Нижнем Тагиле была создана комендатура. Комендантом назначили поручика Карела Штичку. Комендатура находилась в подчинении уполномоченного командующего Сибирской армией по охране государственного порядка и общественного спокойствия, генерал-майора Домонтовича. По его приказу в Нижнем Тагиле были объявлены выборы в местные органы самоуправления и издан указ о подготовке к выборам в Учредительное собрание Урала и Сибири. Чехословакам было велено собрать своих убитых и похоронить их на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Тела погибших красноармейцев генерал приказал похоронить в братских могилах непосредственно в местах боёв. Впрочем, около 70 легионеров были похоронены на территории Скорбященского монастыря в Нижнем Тагиле.

Нижний Тагил. Похороны чешских легионеров (фото неизв. автора, 1918 г. / общественное достояние)

На первых порах комендатура обеспечивала общий надзор за общественным порядком, содержание военнопленных, розыск дезертиров-красноармейцев, выдачу разрешений на ношение и хранение оружия, выдачу разрешений на проведение любых публичных собраний, регистрацию населения по месту жительства. Кроме того, комендатура выявляла большевиков и их сторонников, осуществляла цензуру печатных изданий и была обязана контролировать работу санитарной комиссии по борьбе с тифом и другими инфекционными заболеваниями. Но 15 октября возобновила работу земская управа, и большая часть гражданских функций была передана ей. Месяц спустя возобновили свою работу и волостные управы.

В начале января 1919 года Карела Штичку сменил на посту коменданта подпоручик Василий Зотов, который устроил настоящий белый террор в Тагиле. Правда, у власти Зотов оставался недолго: в апреле 1919 года он был отозван в Омск и отправлен в действующую часть. Существует легенда, что один из офицеров личной охраны Колчака, побывавший зимой 1919 года в Нижнем Тагиле, Георгий Маслов, описал в рапорте Верховному методы борьбы с большевиками нового коменданта. Колчак был взбешён: и так доверие местного населения к его армии было на низком уровне, а тут ещё какой-то подпоручик развязывает настоящий террор по отношению к местному населению.

Второй комендант Нижнего Тагила В. М. Зотов (фото неизв. автора, 1915 г. / общественное достояние)

Летом 1920 года Василий Зотов был взят в плен «летучим» отрядом красноярского ЧК и приговорён к расстрелу. Однако приговор в исполнение не был приведён: по запросу Екатеринбургского ревкома его этапировали на Урал, чтобы подготовить показательный судебный процесс. 20 марта 1922 года его вывезли в Нижний Тагил для допроса и очной ставки. По дороге бывший подпоручик попытался бежать, но был застрелен конвоирами.

К началу мая положение на фронтах стало стремительно меняться в пользу Красной Армии. Колчак сдавал один населённый пункт за другим, порой неся серьёзные потери в живой силе и технике. Тем временем гарнизон в Нижнем Тагиле уменьшился до двух тысяч человек: оказывать сопротивление частям РККА такими силами было бессмысленно. Комендатура Нижнего Тагила объявила для всех желающих эвакуацию. На этот призыв откликнулись далеко не все. Многим просто некуда было ехать, и главное — не на что: экспроприация, затеянная большевиками в 1917–18 годах, опустошила кубышки многих состоятельных тагильчан.

10 июля 1919 года исполняющий обязанности коменданта прапорщик Иван Федорович Кларк отдал приказ вывезти все архивы комендатуры. 14 июля в городе оставались лишь малочисленные патрули из числа местных жителей и солдат комендантского взвода. 15 июля Тагил покинули исполняющий обязанности коменданта и двое военных врачей. Двое суток в Нижнем Тагиле царило безвластие. Лишь утром 18 июля в город вошли передовые части 29-й дивизии РККА. Через сутки был создан ревком и проведён митинг в честь освобождения Нижнего Тагила от Колчака.

Митинг в честь освобождения Нижнего Тагила от Колчака (фото неизв. автора, 1919 г. / общественное достояние)

© 2025. Д. Г. Кужильный

Отдельная благодарность порталу tagil-press.ru!