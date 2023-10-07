Иван Гарварт — неизвестный Герой Советского Союза. О нём не рассказывают в школах, его именем не названа улица Нижнего Тагила 

Владимир Максименко, Александр Дивочкин, Иван Банифатов, Иван Гарварт... Имена этих тагильчан — Героев Советского Союза, редко произносятся на торжественных собраниях и митингах, посвящённых Дню Победы, о них не рассказывают в школах, их именами не названы улицы города, откуда они уходили на войну. Даже на памятнике Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы на улице Победы имена этих людей отсутствуют. Почему тагильские историки до сих пор не признали их, непонятно. Ведь все они жили, учились и работали в Нижнем Тагиле и все они призывались в армию Нижнетагильским военкоматом. Сегодня наш рассказ о Герое Советского Союза, которого так и не признали тагильчанином наши историки.

«В преддверии 9 мая хотим познакомить вас с подвигами тагильчанина-фронтовика — Громова (Гарварта) Ивана Ивановича...», — такими словами начиналась статья в газете «Aussiedlerbote», издаваемой «Обществом немцев из России» в Гамбурге.

Надо сказать, что этнических немцев, получивших звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, не так много. Согласно Статистическому сборнику «Герои Советского Союза» (М.: Воениздат, 1984) (12+) в годы войны звания Героя Советского Союза удостоены всего четыре гражданина СССР немецкой национальности. И, как оказалось, один из них — участник боёв за Старую Руссу и Харьков, операции по ликвидации Демянского котла, боёв за освобождение Украины и Румынии, перехода через пустыню Гоби и хребты Хингана, генерал-лейтенант ВДВ, тагильчанин Иван Иванович Гарварт (Громов).



Иван Иванович Гарварт (Громов) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://time.kz/up_img/6417-Gromov.jpg)



История появления семьи Гарварт в России довольно запутанная и берёт начало в первой половине XVIII века. В документах Сибирского приказа имеется упоминание об «иноземном кричных дел мастере» Якобе Иоганне Гарварте, направленном на службу в Тобольское воеводство «соглядать за розыском железных да медных руд». За полтора столетия семейство Гарварт не раз переезжало из Сибири на Урал, с Урала на Украину, из Украины в Поволжье.

В начале ХХ столетия молодой поволжский немец Иван Гарварт отправился по делам в Екатеринослав, где познакомился с милой девушкой Катей Хорошко. Знакомство закончилось свадьбой и Екатерина Никифоровна и Иван Карлович обосновались в селе Томаковка, неподалёку от города Александровск (ныне Запорожье). Вскоре семья обросла хозяйством, появились дети. В 1914-м в размеренную жизнь Гарвартов вмешалась война и по городам и весям Российской империи пошли гулять слухи о грядущей депортации немцев. Предчувствуя скорую беду, Иван Карлович принимает решение покинуть Томаковку. Он отправляется в Кустанай и вскоре перевозит туда семью. А в феврале 1915 года император Николай II подписал ряд законов, которые лишили немцев, проживавших в западных губерниях страны, их земельных владений и права землепользования. Все немцы подлежали депортации за Урал, в Казахстан или отдалённые губернии.

В Кустанае Гарварты прожили почти четыре года. Здесь, 21 июля 1917 года и родился будущий Герой Советского Союза, которого назвали Иваном. После революции семья возвращается на Украину в надежде возродить оставленное хозяйство. Но дела шли неважно: гражданская война, послевоенная разруха, несколько неурожайных лет подряд, коллективизация. Семья Гарвартов вновь покидает Украину и едет в Грузию. Там, в небольшом посёлке железнодорожной станции Ингури, Иван Карлович находит работу для себя и своих сыновей Михаила и Ивана, которые продолжают учёбу уже в вечерней школе рабочей молодёжи. В 1930 году Иван Гарварт решает реализовать свою мечту детства.

«Сколько себя помню, я всегда мечтал стать военным. И каждый раз, как я заводил об этом разговор с родителями, у них находилась масса доводов против этого. Тогда я решил схитрить: сказал отцу, что хочу выучиться на инженера-металлурга и еду на Урал, поступать в политехнический институт. Родители поверили и отпустили. На самом деле, у меня были другие планы: устроиться на работу, получить рабочую путёвку в ОСОАВИАХИМ, затем получить направление в военное училище. Так я и оказался в Нижнем Тагиле», — вспоминал позднее Иван Иванович.

Он устраивается на работу токарем в трест «Востоксталь», который занимался строительством НТМЗ. В Нижнем Тагиле он узнаёт, что некоторые военные учебные заведения Урала принимают курсантов и без направления ОСОАВИАХИМА, но с полным средним образованием. Иван идёт на рабфак и, закончив его в 1937 году, подаёт документы в Свердловское пехотное училище.

Подавая документы в училище, Иван Гарварт записал себя и своих родителей украинцами, что уже после войны доставило ему немало неприятностей.

«Когда заполнял анкету, то споткнулся на строке, где надо было указать национальность. Отец — немец, мама — украинка. Кем записать себя? Я спросил капитана из приёмной комиссии, как мне поступить. Он махнул рукой, мол, какая разница, вы же советские люди. Так я и написал “украинец”. Ну и там, где требовалось указать данные родителей, я записал украинцем и отца. А когда в 1948 году в армии начались проверки личного состава, это несоответствие всплыло и особисты расценили его, как преднамеренный подлог», — вспоминал в середине 1980-х Иван Иванович.

В 1939 году, после окончания училища, лейтенант Иван Гарварт был направлен для прохождения службы на Дальний Восток. Воинские части в те годы испытывали острый дефицит офицерских кадров, вызванный «ежовскими» чистками, и карьера у вчерашних выпускников военных училищ часто была стремительной. К июню 1941 года Иван Гарварт был уже помощником начальника штаба 117-го отдельного пулемётного батальона. Первый рапорт с просьбой направить его на фронт Иван Иванович написал уже 23 июня 1941-го. Командование округом не торопилось расставаться с молодым офицером и его направляют в качестве инструктора в учебную часть. Но Гарварт не сдавался.

«Рапорты с просьбой отправить меня на передовую я писал чуть ли не каждую неделю, в течении полугода. Но тщетно. Тогда решил пойти на хитрость — попросился на учёбу в академию имени Фрунзе, которая в то время была эвакуирована в Ташкент. В конце декабря 1941 года мою просьбу удовлетворили, и я получил в штабе округа направление на полугодичные курсы. По окончании учёбы, летом 42-го, меня направили в 8-ю воздушно-десантную бригаду, которая тогда дислоцировалась в подмосковном Тейково. В боях за Москву бригада понесла очень большие потери, офицеров не хватало. Узнав, что я выпускник академии, командование назначило меня начальником штаба», — вспоминал позднее Иван Иванович.

Боевое крещение Иван Гарварт получил весной 1943-го во время форсирования реки Ловать. Тогда же он получил и первое ранение, и первую боевую награду — медаль «За боевые заслуги» и первое повышение в звании. В августе 1943-го он уже в звании капитана, начальник штаба 3-го Гвардейского воздушно-десантного полка 1-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии РККА. Полк находился в прямом подчинении командования Второго Украинского фронта и выполнял специальные задачи: глубокая разведка, диверсии в тылу противника, а также взаимодействие с партизанами и подпольем. В начале октября того же 1943 года полк передаётся в оперативное подчинение командованию Степного фронта и получает задачу: прорвать немецкую оборону на правом берегу Днепра, захватить и расширить плацдарм для наступления армии на Харьков. В течении семи дней ожесточённых боёв десантники 3-го Гвардейского воздушно-десантного полка захватили и удерживали стратегически важные населённый пункты Мишурин Рог, Михайловку, Верхнее-Каменистое и узловую станцию Пятихатка, уничтожив 349 автомашин, 21 танк, 20 орудий, 12 пулемётов, 158 железнодорожных вагонов, два склада с боеприпасами, сбив два самолёта Ю-88 и один Ме-109, взяв в плен более 60 и уничтожив 2300 солдат и офицеров противника. 24 октября, после подхода основных сил, полк участвовал в освобождении Кривого Рога. За участие в этой операции Иван Иванович Гарварт был награждён орденом Красного Знамени и получил звание майора.



Офицеры 3-го Гв. ВДП после присвоения очередных воинских званий; в кресле: Гарварт И. И.) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_114_05.jpg)



После освобождения Кривого Рога полк сразу включился в сражения Корсунь-Шевченковской операции. В ходе боёв командир полка был тяжело ранен и майор Гарварт принял командование полком, проявил себя прекрасным тактиком и не допустил в полку безвозвратных потерь. Во время взятия одного из населённых пунктов Иван Иванович был ранен, но поле боя не покинул. За успешное проведение военной операции дивизии гвардии майор Гарварт Иван Иванович был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

Затем были бои в Южных Карпатах, в Румынии и Венгрии. 25 июля 1944 года Иван Гарварт был назначен командиром 3-го Гвардейского воздушно-десантного полка. В ноябре 1944-го под его командованием полк первым форсировал реку Тиса, и, захватив плацдарм в районе населённого пункта Тисасёллеш, удерживал его до подхода основных сил. За осуществление этой операции гвардии майор Гарварт получил очередное воинское звание и был представлен к званию Героя Советского Союза. Приказ о награждении вышел лишь 23 марта 1945 года и застал гвардии подполковника Ивана Ивановича Гарварта на границе Чехословакии.



Офицеры 1-й Гв. ВДД в Чехословакии в мае 1945 г. Крайний справа стоит Гарварт И. И. (фото: И. Исхаков / фрагмент ориг. изображения)

(https://vdd-1.narod.ru/img/photovov/ishakov-d_sm.jpg)



Известие о капитуляции гитлеровских войск в Берлине не стало для подполковника Гарварта окончанием войны. До 9 мая 1945-го его полк вёл бои в Чехословакии против немецких частей фельдмаршала Шернера, не признавших капитуляцию.

«Для меня, для всего полка, День Победы наступил 9 мая. Наш полк в те дни добивал остатки армии Шернера. Мы вышли к реке Влтаве, преследуя противника, и вдруг наступило затишье. Через четверть часа, немцы начали поднимать белые флаги и сдаваться в плен», — вспоминал Иван Иванович.



Командир 3-го Гв. ВДП подполковник Гарварт И. И. вручает ордена и медали личному составу (фото: И. Исхаков, 1945 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://vdd-1.narod.ru/img/photovov2/photovov001.png)



Но окончательно война для Ивана Ивановича завершилась только с разгромом Японии. Летом 1945-го 1-ю дивизию ВДВ передислоцировали в район монгольского города Чойболсан и поставили боевую задачу: пересечь пустыню Гоби, совершить десятидневный марш-бросок через Большой Хинган и выйти к реке Ляохе. Задача была выполнена: 27 августа полк переправился через Ляохе и овладел городом Тунляо. За участие в японской кампании гвардии подполковник Гарварт был награжден орденом Суворова III степени.

После войны, в 1948 году, Иван Иванович Гарварт поменял свою фамилию на Громова.

Причиной этого шага стали массовые проверки кадрового состава РККА после того, как в 1947 году советской контрразведкой были изобличены и выявлены полтора десятка немецких шпионов, внедрённых в Красную Армию ещё в конце 1930-х годов. Попал под эту «раздачу» и гвардии подполковник Иван Иванович Гарварт. В течении полугода следователи особого отдела слали запросы во все населённые пункты, где жил Герой Советского Союза, опрашивали его родственников, друзей, сослуживцев, беседовали лично, пытаясь дознаться, почему при поступлении в пехотное училище он не указал «свою настоящую национальность». Приходили запросы и в Нижний Тагил, по месту работы, на имя городского военного комиссара, в горком комсомола.

«В конце концов разобрались и даже извинились. Мой комдив Дмитрий Филиппович Соболев сразу отправил меня в Академию им. Фрунзе, доучиваться. Но осадок от этой истории остался. А когда в 1948 году начались негласные чистки в партии по национальному признаку, мне посоветовали сменить фамилию», — вспоминал впоследствии генерал.

После окончания Военной Академии Иван Иванович служил на разных должностях. В 1954 – 1956 годах был слушателем основного курса Академии им. Ворошилова. Затем служил начальником штаба ВДВ СССР, заместителем командующего ВДВ СССР, начальником 1 отдела Управления вневойсковой подготовки Минобороны СССР. В Нижний Тагил Герой Советского Союза Иван Иванович Гарварт (Громов) приезжал трижды. Два раза в качестве руководителя инспекции Минобороны СССР и однажды по приглашению ветеранов войны НТМК. И каждый раз, с особой теплотой отзывался он о городе, о тагильчанах, с которыми он был знаком в далёких уже 1930-х.

В 1975 году Иван Иванович Гарварт вышел в отставку и занялся общественной работой. Долгие годы он входил в состав Совета ветеранов 1-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии, много времени уделял военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Он ушёл из жизни 14 апреля 2003 года в Москве.



Иван Иванович Гарварт (Громов) (фото неизв. автора, 1990-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://warheroes.ru/content/images/photodocs/11939/original/032b1e41facde8e621e7ff364359def6.jpg)



В городе Тейково Ивановской области Ивана Ивановича Гарварта считают своим Героем Советского Союза, хотя в Тейково он прожил всего два месяца. В городе Кустанай (Республика Казахстан) его тоже считают своим героем, хотя прожил Иван Иванович там одиннадцать первых месяцев своей жизни. В этих городах установлены мемориальные доски в память о нём.

В Нижнем Тагиле Иван Гарварт жил, учился и работал более двух лет, Нижнетагильским военкоматом ему было выписано направление на учёбу в Свердловскую пехотную школу, но ни научные музейные сотрудники, ни уважаемые краеведы не соглашаются назвать его нашим Героем Советского Союза. Правда, в 2015 году, к 70-летию Победы, на официальном сайте города появилась информация обо всех героях Великой Отечественной, чьи судьбы были связаны с нашим городом, в том числе и о Гарварте. Но, тем не менее, он до сих пор остаётся для большинства тагильчан неизвестным героем.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»