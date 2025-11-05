В Нижнем Тагиле продолжаются поиски 36-летнего Алексея Жалнина

В Нижнем Тагиле ведутся поиски 36-летнего Алексея Жалнина. К розыску привлечены сотрудники полиции и волонтёры. 29 октября мужчина вышел из дома по улице Алтайской и пропал. До настоящего времени о нём ничего не известно, кроме того, что его видели в районе Новой Кушвы (улица Садоводов). Приметы пропавшего: рост — 168-170 см, телосложение худощавое, глаза серо-голубые. Особые приметы — шрам на правой брови, вставная челюсть.

На момент исчезновения мужчина был одет в чёрно-синий пуховик, чёрную шапку, тёмно-синие штаны (с двумя полосками по бокам — красной и белой), чёрные кроссовки с оранжевой подошвой.

Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по номеру горячей линии: 8 800 600-11-35 или 112.