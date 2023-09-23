Какого Жуковского и какого Островского? Загадка тагильских улиц, названных в честь выдающихся россиян с одинаковыми фамилиями

Многим может показаться, что названия тагильских улиц говорят сами за себя. Совершенно ясно, в честь чего или кого названы улицы Космонавтов, Учительская, Вагоностроителей, Металлургов, Уральская, Строителей, Ломоносова, Бондина, Удовенко, Ленина. Впрочем, ясно не всегда.

Например, горожане сразу не скажут, именем какого Жуковского названа улица на Красном Камне. Василия Андреевича Жуковского — поэта, переводчика и учителя императора Александра II? Или русского революционера-народника Николая Ивановича Жуковского? Известного химика Григория Юльевича Жуковского? А может, Николая Егоровича Жуковского — русского механика и создателя науки аэродинамики? Указатели на домах улицы по этому поводу хранят гордое молчание: Жуковского — и всё.



Улица Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)



Своё название улица Жуковского получила в 1954 году, вскоре после того, как было практически завершено строительство так называемого квартала № 2-2а, жилого массива площадью более 14 гектаров, застроенного двух- и трёхэтажными домами. Надо заметить, что в те годы в этом углу Красного Камня преобладали улицы, названные именами всенародно любимых разбойников — Степана Разина и Емельяна Пугачёва, а также Борцов Революции, Красных Партизан. Исходя из этой логики, можно предположить, что улицу назвали в честь революционера-народника Жуковского, ныне позабытого и никому неизвестного. Но это не точно: протоколов заседаний горисполкома, где обсуждались названия новых улиц, не сохранилось. Ныне же большинство местных жителей считает, что улица названа в честь пионера аэродинамики Николая Егоровича Жуковского.

История с названием улицы Ермака ещё более запутанная. До октября 1917-го, более 100 лет, улица называлась Больше-Вогульской и считалась центральной: по ней проходила дорога до Анатольевского прокатного завода. «Спокойная» биография Больше-Вогульской закончилась с приходом власти рабочих и крестьян. Сначала улицу переименовали во 2-ю Вогульскую, а затем в улицу Ермака. Каковы были основания для первого переименования, доподлинно неизвестно. А вот со вторым именем улицы произошла любопытная история. В 1950-х и особенно 1960-х годах всё чаще и чаще историки, краеведы, работники музея, а вслед за ними учителя тагильских школ и экскурсоводы начали рассказывать, что улица Ермака была названа в честь Героя Советского Союза Владимира Ивановича Ермака, погибшего в боях за Синявинские высоты 19 июля 1943 года.

История, безусловно, была идеологически выверенная, если бы не одна нестыковка: решение о переименовании 2-й Вогульской в улицу Ермака Нижнетагильский горисполком вынес 9 декабря 1942 года, а Владимир Ермак погиб летом 1943-го. Не могли же члены горисполкома заглядывать в будущее. Тем не менее улицу стали считать названной в честь Героя Советского Союза. Лишь в середине 1990-х, когда в стране началась кампания гласности, эту версию принялись разоблачать. Споры продолжались до 2013 года, пока главный хранитель муниципального архива социально-правовых документов Нижнего Тагила Роман Арефьев не отыскал и не опубликовал в газете «Тагильский вариант» текст того самого решения исполкома от 9 декабря 1942 года:

«В целях ликвидации одноимённых названий улиц по городу и на посёлках новостроек, вносящих путаницу в розыске адресатов почтой, адресного стола, установить следующие наименования улиц:

— улица 2-я Комсомольская — улица Островского;

— улица 3-я Комсомольская (бывшая Нижняя Ерзовка) — улица Папанина;

— улица 2-я Свердловская (бывшая 2-я Введенская) — улица Пархоменко;

— улица 3-я Вогульская — улица Известковая;

— улица 2-я Вогульская (бывшая Больше-Вогульская) — улица Ермака».

Выходит, улица была названа в честь атамана Ермака Тимофеевича — покорителя Сибири, проходившего через наши края в далёком XVI веке и зимовавшего под горой Медведь-Камень.

После этого сообщения тагильская общественность пришла в замешательство. С одной стороны, историческая справедливость восстановлена. С другой — отнимать у улицы имя героя, погибшего на полях Великой Отечественной войны, большинству тагильчан представлялось кощунством. Для многих вопрос о том, в честь какого Ермака названа главная улица Лебяжки, ещё долго оставался открытым. Так, известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов не раз отмечал в своих воспоминаниях, что 2-ю Вогульскую улицу переименовали в улицу Ермака лишь через несколько лет после войны. Его мнение разделяли и многие жители Лебяжки, и некоторые историки, и даже ряд партийно-хозяйственных деятелей, работавших в 1960-х годах. В то же время отрицать существование решения горисполкома от 9 декабря 1942 года невозможно.

Могло ли случиться так, что улица была названа одним именем дважды в течение 10–15 лет?

Люди, знавшие работу исполнительных советских органов изнутри, не исключают такой вариант. Дело в том, что далеко не все решения горисполкома выполнялись в срок, а были и такие, которые не выполнялись вовсе. Например, в 1943-м было решено снести так называемый дом управляющего, что находился во дворе здания Горсовета, «по причине ветхости здания и больших расходов на его отопление». Но дом управляющего стоит на месте до сих пор. 30 лет не выполнялось решение исполкома о сносе заводской тюрьмы. Более 10 лет прошло прежде, чем началось выполняться решение о начале строительства в городе завода отопительного оборудования. Таких примеров можно привести десятки. Кроме того, выполнение решения горисполкома могли отложить или выполнять поэтапно. Причины могли быть самыми разными — от нехватки денег в бюджете до изменения курса партии.

Возможно, в случае с переименованием улицы Ермака надо говорить о стечении обстоятельств. Скорее всего, изначально улицу было решено назвать в честь атамана Ермака, но по каким-то причинам выполнение постановления отложили, а затем по идеологическим соображениям присвоили ей имя Героя Советского Союза, воспользовавшись совпадением.



Улица Ермака (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)



Надо сказать, что и у самих жителей Лебяжки нет единого мнения насчёт того, чьим же именем названа улица Ермака. Половина считает, что улица носит имя Героя Советского Союза, а другая половина склоняется к тому, что улицу назвали в честь легендарного покорителя Сибири.

Тагильчанам до сих пор не ясно, в честь кого была переименована 2-я Комсомольская улица: в честь известного русского драматурга Александра Николаевича Островского или же в память о пролетарском писателе, участнике гражданской войны Николае Алексеевиче Островском? Переименование произошло в начале декабря 1942-го, и логично было бы предположить, что в честь Николая Островского. Однако и здесь не всё так просто. Дело в том, что после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой Совнарком, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС издали совместное постановление, в котором рекомендовали исполнительным комитетам городских и поселковых советов «в целях повышения уровня патриотизма и самосознания граждан СССР присваивать новым и переименовываемым улицам имена выдающихся русских писателей, художников, драматургов, композиторов, мыслителей, а также военачальников, прославивших силу русского оружия на суше и на море».

Но, как позднее выяснилось, улицу Островского всё-таки назвали в честь Николая Островского.

О справедливости такого выбора споры ведутся уже не один десяток лет. Ведь если разобраться, то литературное наследие пролетарского писателя Островского давно предано забвению, а пьесы Александра Островского ставят на сценах наших театров уже более 100 лет, и они по-прежнему актуальны.



Улица Островского (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//145-Nizhnij-Tagil.-Ulica-Ostrovskogo.-Magazin-

Tysjacha-melochej-sdan-pod-oborudovanie-1-janvarja-1971-god..jpg)



Вообще, разобраться, в честь кого улица получила своё название, порой непросто.

Например, улица Огаркова явно названа в честь какого-то известного тагильчанина. Но какого? В современной краеведческой литературе весьма часто встречается упоминание о Петре Фотиевиче Огаркове, который в XIX веке стоял у истоков библиотечного дела в Нижнем Тагиле. Вроде бы кандидатура для названия улицы подходящая, да и улица прежде носила название Библиотечная. Однако, судя по официальным документам, улица названа в честь комиссара первого тагильского отряда Красной гвардии Александра Петровича Огаркова. Кто сейчас помнит об этом человеке и его делах?

Называть улицы именами выдающихся соотечественников и мировых знаменитостей — практика, применяемая во многих странах. Улицы называют именами монархов, общественных деятелей, поэтов и писателей, художников, полководцев. И не только. Например, в столице Камеруна городе Яунде есть улица Роже Мила — футболиста, благодаря которому сборная этой страны вышла в финальную часть чемпионата мира 1990 года, а в столице Афганистана Кабуле есть улица Ахмад-шаха Масуда — мятежника, стоявшего в оппозиции ко всем режимам страны во второй половине ХХ века, по сути террориста.

А бывают ли проблемы с идентификацией названий улиц в странах зарубежья? Ну, например, во Франции? Оказывается, ещё в 30-х годах прошлого века такие проблемы существовали, но они были решены просто: на указателях улиц стали помещать полное имя человека, а не только его фамилию.

Указатель улицы Антуана Сент-Экзюпери в Париже (фото: Сергей Дыбов / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-ams4-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/357162322_3735527520062155_5955945693903316650_n.jpg) Указатель улицы Мстислава Ростроповича в Париже (фото: Сергей Дыбов / фрагмент ориг. изображения) (https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/240912913_3082212192060361_4754201338549007247_n.jpg)

В ряде случаев под названием улицы размещается краткая информация о человеке, чьим именем она названа.

К слову, нечто подобное пытались внедрить и в Нижнем Тагиле, размещая информацию о здании под номером дома и названием улицы в исторической части города. Однако распространения на весь город эта новация по каким-то причинам не получила.

Наши города, в том числе Нижний Тагил, по мнению многих специалистов по урбанистике, должны обратить внимание на зарубежный опыт. Ведь пройдёт пара-тройка десятков лет, и последующие поколения горожан не будут иметь ни малейшего представления о том, кем были Оплетин и Аганичев, Захаров и Удовенко, Бондин и Окуджава, Холкин и Мотин. Для того чтобы люди помнили о своих выдающихся земляках, необходимо напоминать о них как можно чаще, в том числе на указателях улиц.

Несколько слов надо сказать об уместности названий улиц. Мы все привыкли к проспекту Ленина, улице Карла Маркса, проспекту Дзержинского, улицам Пархоменко, Кирова, Орджоникидзе и ряду других, чьи названия связаны с историей нашей страны. Но что делают на карте города Карл Либкнехт и Роза Люксембург, не совсем понятно. И уж совсем непонятно, что делают на карте Нижнего Тагила террористы Степан Халтурин и Розалия Землячка. Почему они, от действий которых страдали и гибли другие люди, присутствуют на указателях наших улиц? Тем более что никто из них никаким образом не связан с городом.

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»