Намедни. Нижний Тагил, 1994

В 1994 году человечество начало привыкать жить в новом, однополярном мире. Глобальные геополитические катаклизмы рубежа 1980–1990-х прошли, коллективный Запад торжествовал победу в холодной войне, объявив об окончательном превосходстве своих ценностей над всеми другими идеологиями. В России приближались к апогею лихие 1990-е, временщики продолжали добивать остатки страны, одну за другой сдавая «дорогим западным друзьям» все внешнеполитические позиции. Тогдашний министр иностранных дел Андрей Козырев за свою сговорчивость получил прозвище Mister Yes.

ЯНВАРЬ

16 января трест «Востокшахтопроходка» отмечал 35-летие. Торжества по этому случаю были омрачены слухами о скором закрытии предприятия. 25 января 35 лет исполнилось крупносортному цеху НТМК, а через четыре дня коллектив медицинской службы «Уралвагонзавода» принимал поздравления по случаю 55-летия.

Январь в Российской Федерации был отмечен рядом заметных событий.

1 января в стране были введены автомобильные номера нового образца.

11 января в Москве начала свою работу Государственная Дума.

14 января президенты России, США и Украины подписали трёхстороннее заявление о порядке передачи России ядерных боеголовок с территории Украины.

16 января Егор Гайдар покинул правительство Российской Федерации, а 17 января начала свою работу телекомпания НТВ.



Логотип НТВ 1994 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://bstudy.net/htm/img/14/17580/27.png)



ФЕВРАЛЬ

1 февраля 1994 года состоялась встреча работников предприятий связи «Россвязьинформ» Свердловской области и Екатеринбургской междугородной телефонной станции с представителями американской международной корпорации US WEST. В результате в регионе появился первый оператор сотовой связи — компания «Уралвестком».

С 8 по 12 февраля в Свердловской области была зафиксирована рекордно низкая за последние пять лет температура — минус 35 градусов в низинных районах и до минус 30,5 градуса в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. В нашем городе за эти дни было зафиксировано 11 случаев обморожения и два случая смерти от переохлаждения.

1 февраля вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами Европейского союза и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами ЕС.

12 февраля в норвежском городе Лиллехаммере состоялось открытие XVII зимних Олимпийских игр. Игры продлились до 27 февраля. Впервые бывшие советские республики участвовали в зимней Олимпиаде в качестве отдельных команд. Олимпийская сборная России заняла 1-е место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 11 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Лучшей командой из бывших союзных республик стала сборная Казахстана, занявшая 12-е место.

26 февраля в России было объявлено об амнистии всех политических заключённых.

МАРТ

1 марта телекомпания «Телекон» начала ежедневное вещание на 4-м метровом канале. Врезки «Телекона» выходили с понедельника по пятницу с 21:30 до 23:00 и по воскресеньям с 18:30 до 23:00.

В марте 1994 года на территории городского таксопарка неизвестные из автоматов расстреляли криминального авторитета Владимира Малыгина по прозвищу Малыш, отсидевшего 10 лет за убийство. Поговаривали, что непосредственными исполнителями были бывшие участники его собственной группировки. Пикантность ситуации придавал тот факт, что убитый числился сотрудником фирмы, аффилированной с администрацией города. Преступление было раскрыто только пять лет спустя.

Кроме того, в марте в Нижнем Тагиле был сдан в эксплуатацию пешеходный мост через реку Тагил, соединивший Выю и центр города по улице Красноармейской, а также открылся Антоновский детдом (ныне — социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пригородного района).



Пешеходный мост через р. Тагил (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/stroitelstvo-tagila//Bezymjannyj.-2.png)



В стране в марте ничего достойного внимания не произошло, зато в бывших союзных республиках весь месяц проходили выборы и референдумы. Не обошлось и без трагедий: 23 марта в результате авиакатастрофы в Кемеровской области погибли 75 человек, находившиеся на борту самолёта Airbus A310.

АПРЕЛЬ

7 апреля в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене ru. 14 апреля на РТР вышла первая телевикторина «Своя игра» (16+), ставшая одной из самых долгоживущих на отечественном телевидении.

10 апреля в Нижнем Тагиле состоялись первые выборы в городскую думу. В её состав вошли 18 депутатов — по шесть от каждого района. Дума образца 1994 года начала работать в старом здании горсовета на проспекте Ленина, дом 1. Из оргтехники в распоряжении местного парламента была одна пишущая машинка «Ятрань». Главными вопросами первых заседаний гордумы были продолжающиеся задержки пенсий и зарплат, распределение бензина и нехватка в магазинах продуктов питания.

12 апреля была взорвана бомба в здании Верх-Исетского суда Екатеринбурга. В результате взрыва рухнула капитальная стена, разрушены два зала судебных заседаний и комната для конвоя. Взрыв прогремел накануне начала судебных процессов по делам лидеров двух криминальных групп Екатеринбурга.

12 апреля на акцию протеста в Москве вышли свыше трёх тысяч студентов, которые требовали повышения стипендий и их своевременной выплаты. А 20 апреля вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ, подписанный главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

МАЙ

Май на Урале начался с громких событий. В ночь на 3 мая 1994 года в районе посёлка Красногвардейский в Свердловской области был расстрелян автомобиль Mazda. Внутри находились четверо местных жителей, двое из которых погибли на месте. Было возбуждено уголовное дело, которое, как утверждают жители посёлка, не расследовалось.

21 мая в Екатеринбурге открылся Музей воздушно-десантных войск «Крылатая гвардия». Инициатором создания музея и его первым директором стала участница Великой Отечественной войны, ветеран ВДВ Надежда Михайлова-Гагарина.

Тёплая погода и отсутствие осадков в мае вызвали на территории Свердловской области вспышку лесных пожаров. В течение месяца было зафиксировано более 550 очагов возгорания.

В Нижнем Тагиле завершилось акционирование Черноисточинской чулочно-носочной фабрики. В канун Дня Победы в администрацию города обратились представители ветеранских организаций с предложением возобновить практику присвоения улицам города имён Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы. Предложение было поддержано главой города Николаем Диденко, и уже в октябре улица Машиностроителей была переименована в улицу Василия Холкина.

23 мая указом президента России № 1010 одновременно с введением униформы в российской армии были введены новые знаки различия офицеров.

26 мая группой выходцев из Чечни был захвачен рейсовый автобус Владикавказ — Ставрополь с 33 пассажирами, в основном школьниками, их родителями и учителями. Террористы требовали 10 млн долларов, оружие и вертолёт для беспрепятственного вылета с места преступления. В ходе спецоперации, проведённой бойцами спецподразделения «Альфа», все террористы были задержаны, а заложники освобождены.

27 мая в Россию из США вернулся писатель и диссидент Александр Солженицын.

ИЮНЬ

6 июня 1994 года началось вещание программ телекомпании ТВ-3.

Спустя шесть дней Борис Ельцин своим указом придал 12 июня государственное значение — День принятия декларации о государственном суверенитете России. Позднее эта дата получила название День России. 23 июня прошёл первый тур президентских выборов в Белоруссии, а через три дня — первый тур досрочных президентских выборов на Украине.

28 июня в Гудермесе трое террористов захватили рейсовый автобус с 40 пассажирами. Все заложники были освобождены, никто не пострадал.

8 июня в Екатеринбурге произошёл захват заложников в СИЗО № 1. Пятеро подследственных, вооружённых одним пистолетом, напали на конвоиров, оглушили их и вбежали в комнату свиданий. В ней находилось три десятка родственников, ожидающих встречи с заключёнными. Ранив трёх сотрудников СИЗО, преступники взяли посетителей в заложники. В течение часа на свободу отпустили стариков и детей. 17 человек продолжали удерживать в качестве заложников около суток.

В Нижнем Тагиле были опубликованы данные Госкомстата, согласно которым население города в течение 1993 года сократилось на 4,2 тысячи человек. Также отмечался резкий рост разводов: из каждых 100 заключённых в минувшем году браков 69 распадались в течение первых 12 месяцев. Кроме того, за минувший год в пять раз возросло число самоубийств.

19 июня в фасонно-литейном цехе НТМК для восстановленной Свято-Троицкой церкви были отлиты четыре колокола.



Свято-Троицкая церковь (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fotoistorija-svjato-troickogo-sobora//1-10.jpg)



ИЮЛЬ

1 июля в России была окончательно ликвидирована система лечебно-трудовых профилакториев.

20 июля начался серийный выпуск малотоннажного грузовика ГАЗ-3302 «Газель».

22 июля в результате подрыва железнодорожного полотна в Читинской области сошёл с рельсов пассажирский поезд, следовавший из Хабаровска в Москву. В результате аварии 20 человек получили ранения.

Свердлупрстат опубликовал средние цены, установившиеся в городах Свердловской области за 6 месяцев текущего года. Так, цена на белый хлеб достигла 420 рублей, булка ржаного хлеба стала стоить 380 рублей, цена варёной колбасы поднялась до 11 тысяч рублей за килограмм, цена на сахар установилась в районе 750 рублей за кило. Литр подсолнечного масла подорожал до 3200 рублей, килограмм сливочного масла — до 4100, а цена на молоко возросла до 1500 рублей за литр. Не радовали и цены на одежду и обувь: демисезонный плащ стоил 150 тысяч, зимнее пальто — 200–250 тысяч, обувь на подростка 12–14 лет — 50–70 тысяч рублей. Задержки заработной платы по области составили от трёх до пяти месяцев.

В Нижнем Тагиле 2 июля отметили 80-летие одного из создателей криогенного машиностроения, главного конструктора Уральского конструкторского бюро машиностроения Мефодия Веремьева.

А 21 июля уралвагонзаводцы скромно и без помпы отметили 40-летие базы отдыха на Исинском водоёме.

В июле 1994-го в Нижнем Тагиле появилось общество с ограниченной ответственностью «Юстус Электроник», известное ныне как предприятие сервисного обслуживания оргтехники «Квант».

АВГУСТ

В августе в наш город вновь приехал Булат Окуджава. Поэт встретился с одноклассниками, с которыми учился в школе № 32, посетил памятные для себя места в Нижнем Тагиле: прогулялся по улице Карла Маркса, побывал возле дома, где жил в 1937 году, затем проехал на автомашине по улицам Свердлова и Тельмана на Вагонке, после чего дал концерт во Дворце культуры им. Окунева. Отвечая на вопросы публики, он признался, что главной целью его поездки на Урал было знакомство с документами, касающимися ареста и дальнейшей судьбы его отца Шалвы Окуджавы.



Булат Окуджава (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://ussr-kruto.ru/wp-content/uploads/2015/10/окуджава.jpg)



1 августа в Дзержинском районе открылся новый корпус стоматологической поликлиники № 2 на улице Правды.

3 августа в Екатеринбурге в здании акционерного общества «Уралрудпромпроект» (бывший государственный институт «Уралгипроруда») была взорвана мощная бомба. При этом погиб один из сотрудников института, ещё один с тяжёлыми ранениями был доставлен в больницу.

4 августа 1994 года был арестован Сергей Мавроди и рухнула крупнейшая финансовая пирамида в истории России. Главный герой рекламных роликов «МММ» Лёня Голубков неожиданно для всех стал «Человеком года», опередив в рейтингах на 10 баллов президента России Бориса Ельцина.

12 августа в результате аварии на нефтепроводе Возей — Уса в Усинском районе Республики Коми в окружающую среду попало 14 033 тонны нефти. Разгерметизация Усинского нефтепровода была признана одной из значительных катастроф ХХ века и попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое значительное загрязнение Земли.

СЕНТЯБРЬ

В Нижнем Тагиле сентябрь 1994-го был отмечен целым рядом круглых и «полукруглых» дат. 10 сентября своё 55-летие отметили Нижнетагильский химический завод и хлебозавод № 1. В тот же день 20 лет исполнилось детской экскурсионно-туристической станции «Полюс», а 22 сентября 30-летие отметил специализированный магазин «Детский мир».



Магазин «Детский мир» на пр. Ленина (фото из архивов НТГИА / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagilskie-magaziny-vitriny-interer//Magazin-Detskij-mir-po-ul.-Lenina.-1965-g.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.-Op.1N1.D.2263.jpg)



1 сентября в Екатеринбурге была открыта компания SkyNet, ставшая впоследствии одним из самых доступных интернет-провайдеров в Свердловской области.

25 сентября Свердловскую область с официальным визитом посетил председатель КНР Цзян Цзэминь. В тот же день было принято решение об открытии генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге, которое распахнуло свои двери только через 15 лет. В ходе визита были достигнуты договорённости об открытии прямого авиасообщения с Пекином, а также установлены побратимские связи с городом Харбин.

ОКТЯБРЬ

1 октября 55-летие отметил Нижнетагильский институт испытания металлов (НТИИМ) и прошло празднование 35-летие со дня создания лётно-испытательной базы НТИИМ.

20 октября 1994 года в посёлке Старатель открылась Детская школа искусств № 2, созданная на базе Детской музыкальной школы № 4.

28 октября игрок хоккейной команды «Спутник» Михаил Малышкин установил рекорд, который не был побит до сих пор, забив за 64 секунды три шайбы в ворота уфимской команды «Навойл».

26 октября в Екатеринбурге был убит известный местный бизнесмен Виктор Касинцев, которого милиция считала преступным авторитетом. Ветеран Афганистана, владелец сети коммерческих магазинов и аукциона недвижимости «Эркас», экс-президент Уральской биржи и экс-глава Свердловского отделения Союза ветеранов Афганистана Виктор Касинцев попал под мощный перекрёстный огонь из трёх автоматов АК-47. На месте преступления нашли 120 гильз от патронов калибра 5,45 мм. Нападавших задержать не удалось.

31 октября 1994 года в Литературном квартале Екатеринбурга открылся Музей кукол и детской книги. Он разместился в доме, где с 1880 по 1883 год жила семья уральского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка.

3 октября вышел указ президента Ельцина о том, что выборы глав администраций регионов проводятся только с разрешения президента. В результате были отменены выборы губернатора Приморского края.

11 октября в России произошло обвальное падение курса рубля по отношению к доллару. За один день на Московской международной валютной бирже курс доллара вырос с 2833 до 3926 рублей.

17 октября в здании редакции газеты «Московский комсомолец» произошёл взрыв мощностью не менее 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва погиб корреспондент газеты Дмитрий Холодов, известный своими материалами о криминальных группировках Москвы и их связях в высших эшелонах российской власти.

С 17 по 20 октября состоялся визит Елизаветы II в Россию. Это был первый визит главы британского королевского дома за всю историю двусторонних отношений с 1553 года.

21 октября Госдума приняла первую часть Гражданского кодекса РФ.

НОЯБРЬ

5 ноября Музею трудовой и боевой славы «Уралвагонзавода» исполнилось 35 лет, а 6 ноября полувековой юбилей отметил мост Металлургов, именуемый в народе Горбатым. 20 ноября своё 30-летие отпраздновал коллектив Нижнетагильской трикотажной фабрики, которая не так давно сменила название на АОЗТ «Нижнетагильская трикотажная фирма «ТРИНТА». А 28 ноября 30 лет исполнилось техникуму советской торговли (ныне — Нижнетагильский торгово-экономический колледж).

17 ноября началась голодовка на Уральском электромеханическом заводе в Екатеринбурге. Акцию освещали все СМИ города.



Голодовка на УЭМЗ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://cdn.iportal.ru/news/99/preview/62c9280c852378a686494614a21646ff0e6eae76_727.jpg.webp-portal)



17 ноября сотрудники угрозыска Екатеринбургского УВД задержали руководителя ТОО «Квадро» Игоря Зимина по подозрению в связях с многопрофильной фирмой «Новая гильдия», руководство которой подозревалось в ряде резонансных убийств предпринимателей Екатеринбурга и области.

21 ноября в здании Железнодорожного районного суда в Екатеринбурге прогремел взрыв.

11 ноября Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, согласно которому от всех иностранных приезжих требовался тест на СПИД.

25 и 26 ноября в Чечне оппозиционные Джохару Дудаеву силы при поддержке российских войск предприняли неудачную попытку захвата столицы республики — города Грозного.

29 ноября согласно указу президента РФ вещание по сети распространения первого частотного канала телевидения России передано акционерному обществу «Общественное российское телевидение», что положило начало вещанию канала ОРТ.

ДЕКАБРЬ

1 декабря Нижнетагильский архив отметил своё 70-летие.

6 декабря постановлением № 542 главы администрации Нижнего Тагила было утверждено новое положение «О почётных гражданах города Нижний Тагил».

В декабре 1994-го в кинотеатре «Искра» заработала аппаратура для демонстрации стереофильмов, а в город приехал известный кинорежиссёр Эльдар Рязанов, который провёл творческую встречу со зрителями и посетил места своего детства в Тагилстроевском районе.



Э. А. Рязанов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.ytimg.com/vi/LGODstzYUnY/maxresdefault.jpg)



22 декабря глава города Екатеринбурга утвердил акт государственной комиссии о приёмке в эксплуатацию станции метро «Площадь 1905 года». В тот же день было открыто пассажирское движение в сторону станции «Проспект Космонавтов».

11 декабря начался ввод федеральных войск в Чечню. Первые потери федеральные силы понесли уже 12 декабря. Через два дня президент РФ Борис Ельцин направил руководителю чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву ультиматум с требованием сложить оружие, обещая в противном случае начать штурм Грозного.

23 декабря 276-й мотострелковый полк, дислоцированный в Екатеринбурге, в составе двух мотострелковых батальонов, танкового батальона, дивизиона САУ, миномётной батареи, разведроты, ремонтной роты, роты связи, комендантского взвода и других подразделений — всего около 1200 человек — отправился из Екатеринбурга в Чечню. Через четыре дня полк принял участие в боевых действиях.

28 декабря Вооружённые силы России заняли город Ханкала, а 31 декабря начали штурм Грозного.



Фото О. Смирнова, В. Анькова / фрагмент ориг. изображения

(https://pp.userapi.com/VQvzc_b_8ruwsjgvVRp1FjMFDfmYqPkz7bT84g/JJhn2fl3e60.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный

По материалам городских, областных и центральных газет.