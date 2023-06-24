Намедни. Нижний Тагил, 2002 год

Год 2002-й был очень похож на предыдущий. По-прежнему задерживалась зарплата, росли цены на товары и услуги ЖКХ, продолжались политические баталии на всех уровнях власти. В какой-то момент казалось, что город, область и вся страна никогда не выйдут из этого затяжного пике. И всё-таки позитивные события, происходившие в течение года, вселяли надежду на то, что кардинальные перемены в жизни не за горами.

ЯНВАРЬ

1 января жители Свердловской области были неприятно удивлены, узнав о повышении расценок на услуги ЖКХ на 35,8%. Также выросла плата за услуги дошкольных учреждений — на 36,4%, за услуги телефонной городской связи — на 33,3%. Не совсем приятным сюрпризом стал и областной транспортный налог, целесообразность введения которого шумно обсуждалась в СМИ в ноябре — декабре прошлого года.

20 января своё 5-летие отметила радиостанция «Экофонд».

22 января в 02:09 по местному времени в Нижнем Тагиле было отключено вещание телеканала «ТВ-6». Несколько минут тагильчане наблюдали настроечную таблицу, затем на экране появилась заставка с надписью «Нас сняли с эфира». Ситуация прояснилась только через неделю, когда было официально объявлено об отзыве у «ТВ-6» лицензии на вещание.

27 января в Нижнем Тагиле стартовал проект «Мировые звёзды в Нижнем Тагиле». В этот день в зале ДК им. Окунева выступил пианист Николай Арнольдович Петров.



Программка выступления Н. Петрова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://i0.wp.com/muzika-nt.ru/wp-content/uploads/2019/08/img_7485.jpg)



Кроме того, в январе 2002-го после реконструкции открылся двухзальный кинотеатр «Родина-Киномакс», а городская организация РОСТО отпраздновала своё 75-летие.

С 15 января по городам области прокатилась волна повышения цен на продукты питания. Так, хлеб подорожал на 3%, молоко — на 5%, сметана — на 7%. В то же время почти на 45% подешевели свежие фрукты и овощи, которые выросли в цене вдвое накануне новогодних праздников.

ФЕВРАЛЬ

Февраль в Нижнем Тагиле выдался на редкость тёплым. Начиная с 1 февраля температура воздуха держалась не ниже –9 градусов, а с 19 февраля и до конца месяца столбик термометра вообще не опускался ниже нуля, зато поднимался до +3 градусов. Потепление сразу же вызвало проблему: на карнизах домов выросли сосульки, а коммунальщики не спешили их убирать, по обыкновению ноя, что у них нет денег, так как жильцы домов задерживают оплату их услуг.

5 февраля, после внезапного рейда санэпиднадзора по детским дошкольным учреждениям города, 24 детсада Нижнего Тагила были признаны «неблагоприятными для нахождения в них детей». В качества объекта для «публичной порки» выбрали детский сад № 162 Ленинского района — на это учреждение обрушился шквал выговоров и штрафов.

15 февраля началась процедура банкротства Высокогорского механического завода (ВМЗ). Этому событию предшествовали недельные дебаты в областном правительстве, которое могло спасти завод, но не спешило это делать.

20 февраля на карте города появилась новая улица — 3-я Запрудная.

В феврале в Нижнетагильской филармонии было создано трио Bon ton («хороший тон», фр.).

МАРТ

5 марта в Нижнем Тагиле были ограблены два автовладельца, занимавшиеся частным извозом, и поступили сообщения о 20 кражах. «Предпраздничный» всплеск правонарушений пополнился нападением двоих злоумышленников на одинокого прохожего за полчаса до полуночи на улице Черемшанской. Потерпевший лишился дублёнки и меховой шапки.

7–8 марта в городе наблюдались краткосрочные отключения электроэнергии, причиной которых стал шквальный ветер, двое суток подряд беспокоивший всю Свердловскую область.

11 марта коллектив цеха № 2 ВМЗ, выпускавшего товары народного потребления, объявил о начале бессрочной забастовки. Среди требований бастующих были обеспечение рабочими местами уволенных работников и выплата долгов по заработной плате. 12 марта завод получил из областного бюджета 1 млн рублей для погашения долгов. Ещё 2 млн рублей заводчанам пообещали перевести через три дня.

13 марта Нижний Тагил посетила вице-спикер Государственной думы Ирина Хакамада. Визит был непродолжительным и не принёс городу никаких дивидендов. Вернувшись из поездки на Урал и в Сибирь, зампред политсовета «Союза правых сил» в интервью центральным газетам назвала Нижний Тагил «серым, грязным и депрессивным», после чего глава города Николай Диденко заявил, что «больше таких политиков Нижний Тагил в гости не ждёт».

На следующий день передача студии «Тагил-ТВ» «Мама, найди меня!» (6+) отметила год со дня своего первого выхода в эфир. По словам журналистки Елены Дроздовой, за это время передача помогла найти приёмных родителей 100 тагильским детям-сиротам.

АПРЕЛЬ

1 апреля НТМК праздновал 45-летие образования комбината как единого производственного комплекса.

6 апреля в Нижнем Тагиле установилась устойчивая тёплая погода. За пять дней температура воздуха днём выросла с +2 до +15 градусов, что вызвало интенсивное таяние снега и повышение уровня воды в реках Тагил, Выя, Чёрная. Тагильские садоводы забеспокоились, ожидая мощного паводка, и принялись вывозить из садовых домиков ценное имущество.

8 апреля на улице Всеобуча у дома № 5 была обнаружена разлитая ртуть. По словам сотрудников санэпидемстанции, было собрано около килограмма ядовитого металла.

20 апреля в квартире одного из домов на Ленинградском проспекте в ходе распития спиртных напитков было совершено тройное убийство. Преступника искали четыре дня, а он, проспавшись после пьянки, сам явился в райотдел милиции с повинной.

22 апреля около 12 часов дня произошла авария в паросиловом цехе ТЭЦ НТМК, в результате чего конденсат, содержащий фенол, попал в систему горячего водоснабжения. Лабораторный анализ показал, что норма ядовитого вещества в воде превышена в 5–6 раз. Несмотря на предпринятые меры, горячая вода в домах тагильчан воняла фенолом ещё неделю.

МАЙ

3 мая на шахте Высокогорского ГОКа при попытке хищения силового электрокабеля пострадали двое подростков 11 и 16 лет. Юные «экспроприаторы» по незнанию попытались похитить кабель, находившийся под напряжением. Младшему воришке «повезло» больше: полученные им ожоги оказались не такими сильными, как у его старшего товарища, который провёл в больнице около двух месяцев.

6 мая Нижнетагильский хладокомбинат объявил о начале выпуска нового сорта мороженого — эскимо «Президент», того самого, которое нахваливал Владимир Путин, посещая выставку вооружений «УралЭкспоАрмс». Была названа и розничная цена новинки — 5 рублей.

10 мая в Нижнем Тагиле стали иссякать запасы донорской крови. К 12 мая ситуация обострилась настолько, что тагильские медики обратились за помощью к своим коллегам из других городов области.

13 мая около 12:00 на улице Оплетина в Нижнем Тагиле в результате обрушения стены здания один ребенок 10 лет погиб, ещё двое были доставлены в больницу. В тот же день в результате аварии на подстанции «Тагил» предприятия «Тагилэнергосети» было остановлено производство нескольких цехов НТМК.

ИЮНЬ

Начало лета в Свердловской области было омрачено всплеском криминала.

2 июня в Верх-Нейвинском были ограблены посетители ночного бара. Под угрозой применения огнестрельного оружия они отдали налётчикам более 150 тысяч рублей. 3 июня в Нижнем Тагиле было совершено разбойное нападение на магазин «Гальянский» на Октябрьском проспекте. В тот же день, 3 июня, в Екатеринбурге сын директора завода РТИ расстрелял следственно-оперативную группу: один милиционер был убит, ещё один тяжело ранен. 5 июня на подъезде к Екатеринбургу неизвестные остановили водителя-дальнобойщика и, ранив его выстрелом из пистолета, завладели деньгами потерпевшего в сумме 120 тысяч рублей.

12 июня у тагильской выставки вооружений Russian Expo Arms — 2002, которую планировали провести в июле, появился свой сайт.

16 июня в Нижнем Тагиле в общежитии № 1 МУП ПЖЭТ на улице Мира, 52 произошёл сильный пожар, в результате которого погибли пять человек. Пожар начался в 11:40, но полностью потушить бушевавшее пламя удалось только к 19:30. Общая площадь пожара составила 1000 кв. метров, здание сильно пострадало, отравление продуктами горения получили 16 человек, 56 жителей остались без крова. Причиной трагедии тагильские пожарные назвали неосторожное обращение с огнём в состоянии алкогольного опьянения.

ИЮЛЬ

2 июля на рынках Нижнего Тагила появилась первая клубника, которую предлагали горожанам местные садоводы по цене 200 рублей за килограмм. Ажиотажа это событие не вызвало: из-за капризов уральской погоды в мае ягоды не только не набрали привычный вкус, но и имели весьма непрезентабельный внешний вид.

8 июня город накрыл грозовой фронт. Шквалистый ветер и ливень больше напугали тагильчан, чем нанесли какой-либо серьёзный ущерб. Не было зафиксировано ни одного случая отключения электроэнергии, общественный транспорт ходил без перебоев. Однако ливневая канализация, как и в прошлом году, со своей задачей не справилась. Гораздо сильнее пострадал Екатеринбург, где на ряде центральных улиц уровень воды достигал 20 сантиметров, из-за чего движение по ним было парализовано на несколько часов.

9 июня на полигоне НТИИМ открылась выставка вооружений Russian Expo Arms — 2002. Среди гостей были замечены мэр Нижнего Тагила Николай Диденко, губернатор Свердловской области Эдуард Россель, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, спикер Совета Федерации Сергей Миронов, руководители градообразующих тагильских предприятий. Свою продукцию на выставке представили оборонные предприятия Нижнего Тагила, Челябинска, Кургана, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Перми и других городов.



Экспонаты выставки Russian Expo Arms — 2002 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.bemil.chosun.com/nbrd/files/BEMIL085/upload/2005/04/t-80uk_armyrecognition_russia_012.jpg)



22 июля тагильские перевозчики повысили стоимость проезда в маршрутных такси и автобусах, а 25 июля на улице Краснознамённой неизвестный преступник произвёл три выстрела из автомата Калашникова по иномарке, в которой находился председатель коммерческого предприятия ООО «Форум НТ» и водитель этой же фирмы. Оба пострадавших получили сквозные ранения ног и были госпитализированы в городскую больницу № 3.

АВГУСТ

5 августа тагильские СМИ сообщили о повышении цен на такие лекарства, как анальгин, валидол, нитроглицерин, валокордин, эритромицин. В среднем цены выросли на 10–12%.

15 августа у работников ВМЗ появилась надежда на то, что завод всё же продолжит работу, так как накануне стало известно, что предприятие возобновило контракт на изготовление большой партии боеприпасов для Турции, что позволило бы ему рассчитаться с долгами.

22 августа тагильские врачи забили тревогу по поводу резкого роста заболевания сифилисом в городе. По словам медиков, в стационаре кожно-венерологического диспансера уже было 40 человек, заболевших сифилисом, и каждый день в городе регистрировалось по два-три заболевших.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября в 15:15 в Ленинском районе Нижнего Тагила в квартиру дома № 94 на улице Черных через балкон проникли воры, которые при задержании открыли огонь по прибывшему наряду милиции. Стрелявшими оказались два молодых человека 14 и 19 лет. При задержании выяснилось, что оба вора пребывали в состоянии сильного алкогольного опьянения. У злоумышленников было изъято два охотничьих ружья 16-го и 28-го калибра.

6 сентября в Нижнем Тагиле состоялось открытие сквера-мемориала памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших на боевом посту. Мемориал открыт рядом со зданием УВД Нижнего Тагила.



Фото Нижнетагильского музея изобразительных искусств / фрагмент ориг. изображения

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/067/1524224110.jpg)



9 сентября в администрации Нижнего Тагила обсуждалось положение дел с городскими аптеками. Собравшиеся обратили внимание мэра на ситуацию с платежами по программе «Доступные лекарства»: на начало сентября долг по её финансированию составил 2,5 миллиона рублей. Отмечалось также, что за первую половину текущего года в городе было выявлено 15 наименований поддельных лекарств.

16 сентября в середине дня в жилых домах на Гальяно-Горбуновском массиве пропала горячая и холодная вода. В Дзержинском районе давление в сети водоснабжения упало до такой степени, что вода не могла подняться выше первого этажа. Как оказалось, подача воды была прекращена из-за того, что «Свердловэнерго» остановил подачу электричества на Черноисточинский гидроузел по причине больших долгов нижнетагильского предприятия «Водоканал» перед этой организацией.

19 сентября на станции Вагонозавод вспыхнула цистерна в железнодорожном товарном составе.

Огонь удалось потушить силами прибывших на место пожарных расчётов.

20 сентября НТМК обнародовал итоги работы предприятия за 8 месяцев текущего года. За этот период на комбинате было произведено 3 млн 125 тысяч тонн чугуна, 3 млн 506 тысяч тонн стали, 3 млн 77 тысяч тонн проката; потребителям было отгружено 3 млн 107 тысяч тонн металлопродукции.

ОКТЯБРЬ

2 октября на Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге произошла серьёзная авария, в результате которой с рельсов сошли шесть гружёных вагонов. В итоге более чем на сутки была прекращена доставка дунитов на НТМК. Причиной схода вагонов стало нарушение целостности железнодорожного пути.

10 октября двое неизвестных в подъезде дома на улице Циолковского напали на разносчицу пенсий и похитили сумку с 500 000 рублей, предназначенными для выплаты пенсий. Грабителей удалось задержать по горячим следам.

17 октября на Вагонке в парикмахерской «Мария» неизвестный расстрелял из автоматического оружия известного криминального авторитета, ставшего бизнесменом, Владимира Машинского. От пуль киллера также погибла 23-летняя сотрудница парикмахерской. Троих причастных к этому громкому убийству задержали только 14 лет спустя, но суд, состоявшийся в 2018 году, оправдал всех троих.

25 октября в Нижнем Тагиле с программой «Седая ночь» (12+) выступил бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юра Шатунов. Концерт состоялся в здании цирка. Зал был заполнен на две трети — сказалась отмена распиаренного вступления Шатунова летом этого года. Поклонники творчества Юры Шатунова были приятно удивлены тем, что их кумир пел вживую, подолгу и душевно общался со зрителями, а по окончании концерта раздавал автографы всем, кто этого желал.



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3437146/pub_62bc56f759c6de23dcaac97a_62bc6b98fd381a030bcfba1d/scale_1200)



НОЯБРЬ

3 ноября в Нижнем Тагиле в частном доме на Большой Гальянской улице произошло двойное убийство. Преступники, вооружённые ножами, проникли в дом с целью ограбления, убили хозяев и вынесли все деньги и ценности.

11 ноября по городу прошла волна уличных грабежей. Только на проспекте Ленина вечером этого дня шестеро тагильчан лишились своих норковых шапок. Ещё одно подобное преступление произошло днём на улице Газетной. На следующий день три «рывка» шапок было зафиксировано в Дзержинском районе, два — в Тагилстроевском.

15 ноября в столовой «Уралхимпласта» отравились 14 человек. Причиной отравления специалисты санэпидконтроля назвали просроченные продукты.

В ночь с 20 на 21 ноября неизвестные проникли в школу № 71 на улице Известковой и похитили компьютер, ксерокс и музыкальный центр — всего на сумму 38 тысяч рублей.

26 ноября несколько тысяч тагильчан остались без отопления и горячей воды. Причиной стало отключение муниципальной котельной от электроэнергии за долги.

28 ноября Министерство обороны РФ заказало тагильским художникам портреты всех министров обороны и начальников Генштаба России за последние 200 лет. Оплатить работу художников вызвался «Уралвагонзавод».

ДЕКАБРЬ

1 декабря в Нижнем Тагиле стало известно о повышении расценок на услуги почты, телеграфа и телефонной связи.

15 декабря в Новоуральске и Екатеринбурге были обнаружены фальшивые банкноты номиналом 100, 500 и 1000 рублей. Фальшивомонетчиков изобличили и задержали через 10 дней при попытке сбыть поддельные купюры в одном из нижнетагильских магазинов.

27 декабря в Нижнем Тагиле прошло необычное мероприятие — парад Дедов Морозов. В шествии приняли участие более 30 Дедов Морозов — как профессиональных актёров, так и любителей. На ближайшие 10 лет парад Дедов Морозов станет традиционным для Нижнего Тагила.

28 декабря на Урал пришли сильные морозы. Температура воздуха в Нижнем Тагиле опускалась до –33 градусов днём и ниже –35 в ночное время. 31 декабря температура начала стремительно подниматься, и первое утро нового года тагильчане встретили уже при вполне комфортных –6 градусах.



Фото: Дмитрий Кужильный / с разрешения автора



(с) 2023. Дмитрий Кужильный (по материалам городских, областных и центральных газет)