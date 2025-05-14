Семья врача ГБ № 1 Нижнего Тагила получила ключи от служебной квартиры

Травматолог-ортопед нижнетагильской Городской больницы № 1 Саидтоджиддин Саидмухиддин получил ключи от долгожданной служебной квартиры. Это первая ведомственная квартира, которая передана в пользование сотруднику этого медучреждения. Руководство больницы надеется, что предоставление служебного жилья станет стимулом для привлечения молодых специалистов в Нижний Тагил и позволит укрепить кадровый состав больницы в соответствии с задачами профильной федеральной программы национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

У Саидтоджиддина Саидмухиддина двое детей, он работает в ГБ № 1 с января 2024 года. Доктор награждён Благодарственным письмом Минздрава Свердловской области за оказание медицинской помощи тагильчанам во время ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на улице Сибирской в прошлом году. Ключи от квартиры, где проведён ремонт и закуплена необходимая мебель на кухню, вручил главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.

«Предоставление жилья специалистам — важный способ привлечь и удержать сотрудников в учреждениях здравоохранения. Мы рады, что благодаря программе социальной поддержки смогли улучшить жилищные условия семьи нашего врача. Создание комфортных условий для работы и жизни медиков, безусловно, положительно скажется на качестве медицинской помощи жителям», — отметил Александр Павловских.