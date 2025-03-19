В этот день, 19 марта 2012 года. Московский фальсификат у тагильских оптовиков, юбилейная лыжная гонка, диалог власти и общества на тему качества городских дорог и обещание мэрии всё исправить, 100 опасных конструкций на детских площадках Свердловской области

У тагильских оптовиков санитарные врачи изъяли подозрительную продукцию. Судя по этикетке, изъятый продукт являлся топленым маслом. Однако в его составе специалисты Роспотребнадзора масла не обнаружили, а нашли «высококачественный модифицированный жир». Из оборота было изъято около 30 кг этого продукта, маркированного не по закону. Партия была изготовлена 28 сентября 2011 года на московском предприятии «Денофа».

На лыжной базе «Спартак» состоялись 40-е открытые соревнования по лыжным гонкам «Тагильская снежинка-2012». В гонке приняли участие не только тагильчане, но и лыжники из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхней и Нижней Салды и Невьянска. Участники соревновались в разных возрастных группах на дистанциях 10, 20 и 30 километров. В нескольких возрастных группах тагильчане заняли первые места. Это — Дмитрий Храмцов, Михаил Вахрушев, Екатерина Кузнецова, Александр Зорин, Артём Шулин, Николай Поторочин и Михаил Шарапов. Всем участникам были вручены подарочные значки с символикой юбилейной гонки, а победители получили подарочные сертификаты от спортивного магазина. Всего в соревнованиях приняли участие более 700 человек.

Проблемы тагильских дорог обсудили общественники с представителями администрации города и правительства региона. В частности, с активистами общественной организации «Тагил без ям» встретились замминистра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Сидоренко и замглавы администрации Нижнего Тагила Владимир Белов.

«В этом году на дороги Нижнего Тагила уложат более качественный асфальт. Для ремонта дорог впервые применят технологию холодного асфальтирования. В этом году дорожникам необходимо закончить начатую в прошлом году реконструкцию трёх городских проспектов: Мира, Вагоностроителей и Октябрьского. Работы на этих проспектах должны завершиться до 20 июня, если не помешает погода», — рассказал заместитель мэра по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов.

Губернатору Свердловской области Александру Мишарину доложили об итогах проверок детских площадок. Результаты контрольных мероприятий, проведённых прокуратурой, оказались неутешительными — в области выявлено огромное количество нарушений, почти 100 конструкций, представляющих опасность для жизни и здоровья детей, пришлось демонтировать. Всего в ходе проверки нашли 180 нарушений законодательства, регламентирующего вопросы содержания детских игровых и спортивных площадок. Прокуроры внесли 52 представления, направили в суды 32 иска, объявили предостережения о недопустимости нарушения законодательства пяти руководителям управляющих компаний.