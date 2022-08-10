Тагильские заброшки. Пионерский лагерь «Лесная сказка»

В конце 60-х — начале 70-х годов прошлого века популярность загородных пионерских лагерей резко возросла. Так, в 1972 году в Нижнем Тагиле работал 21 пионерский лагерь, где в дни летних каникул отдохнуло более 20 тысяч юных тагильчан. Это составляло чуть более 50% от общего числа заявок, поэтому партийные и советские органы требовали от руководителей предприятий строить дополнительные загородные лагеря. Но если крупные заводы могли позволить себе построить и содержать не один и даже не два лагеря, то средние предприятия были вынуждены объединяться, чтобы организовать хотя бы один лагерь на всех. Проблема заключалась в том, что у небольших заводов, а тем более учреждений культуры, образования или бытового обслуживания, как правило, не хватало денег для строительства лагеря, а банк очень неохотно давал таким просителям ссуды. Поэтому в практике тех лет совершенно обычным явлением была коллаборация небольших предприятий.

В 1970-х несколько изменилась и сама концепция детского отдыха. Теперь она включала ещё и воспитание у ребят интереса к общественно-полезному труду, и развитие простейших навыков самообслуживания. Отдыхающие не только развлекались, но и поддерживали порядок на территории, следили за чистотой в жилых корпусах, дежурили в столовой, помогая накрывать на столы. Широко входила в практику пионерских лагерей и шефская помощь колхозам и совхозам.

Так, по сообщениям газеты «Тагильский рабочий», в 1972 году пионеры лагеря «Золотой луг» отработали на полях Ленёвского совхоза 190 человеко-часов, а ребята из лагерей «Золотые искорки», «Соколёнок» и «Уральский огонёк» — свыше 1000 человеко-часов в Лайском совхозе. Шефство над Покровским совхозом более 12 лет осуществляли пионеры лагеря «Лесная сказка», что находился неподалёку от села Покровское.



Фото: Андрей Нейфельд, 2015 г. / с разрешения автора



Лагерь «Лесная сказка» был построен вагоностроителями в конце 1960-х и сразу стал для других предприятий города образцом для подражания. Здесь всё было продумано до мелочей: корпуса для отдыхающих детей, помещения для персонала, столовая, клуб, площадки для игр, отдыха и занятий спортом, медпункт, стоянки автотранспорта, насосная, котельная. К лагерю была проложена асфальтированная дорога, заасфальтированы были и дорожки на территории «Лесной сказки».



Фото: Андрей Нейфельд / с разрешения автора



Организация отдыха детей тоже была на высоте. В лагере дежурил заводской автобус, работала телефонная связь, для ребят привозили фильмы, регулярно проводили танцевальные вечера, а раз в неделю сюда приезжали самодеятельные коллективы из ДК УВЗ и квартальных клубов. В дни открытых дверей профком завода заказывал автобусы, которые привозили в лагерь родителей отдыхающих ребят и увозили их назад.

В то же время лагерь постоянно менялся, стараясь идти в ногу со временем. Здесь появились радиоузел и богатая библиотека, в которой имелись книги не только для детей, но и для персонала. Появился и музей, где хранились фотографии, а также рисунки и поделки ребят. Чтобы отдыхающие не отвыкли от городской жизни, с ними проводились занятия по правилам дорожного движения, для чего была оборудована площадка с настоящим работающим светофором. Для полноценного отдыха детей открывались спортивные, технические и творческие кружки.

Фото: Андрей Нейфельд / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд / с разрешения автора

Популярность «Леснухи», как называли «Лесную сказку» вагонские ребята, была невероятно высока. В середине 1970-х в трёх школах Дзержинского района — № 7, 9 и 35 — учителями был проведён опрос среди учеников 4-х, 5-х, 6-х и 8-х классов с единственным вопросом: «Что бы вы попросили у своих родителей за то, что окончили учебный год без троек?» Самым популярным ответом был такой: «Путёвку в “Лесную сказку” на все три смены».

Руководство «Уралвагонзавода» всегда внимательно следило за состоянием лагеря. Стоило кому-нибудь пожаловаться на то, что в «Лесной сказке» детей плохо кормили, или на слабый напор воды, как уже на следующий день в лагерь выезжали представители профкома УВЗ, которые принимали решения по устранению недостатков прямо на месте.

Неоднократно приезжали в «Лесную сказку» представители других предприятий города и области — перенимать опыт. Вагоностроители не скрывали достижения от других, это повелось ещё со времён, когда заводом руководил Окунев. Так, опытом «Лесной сказки» в организации отдыха детей воспользовались цементный и котельно-радиаторный заводы для улучшения работы своих лагерей «Солнечный» и «Янтарный».



Фото: Андрей Нейфельд, 2015 г. / с разрешения автора



Во второй половине 1990-х жизнь лагеря стала меняться — к сожалению, не в лучшую сторону. В условиях дефицита финансовых средств содержание «Лесной сказки» перевели на «остаточный принцип». И хотя профком и руководство завода старались, чтобы это не отражалось на отдыхе детей, былая слава лагеря начала меркнуть. В начале 2000-х на УВЗ всё чаще стали говорить о том, что заводские детские загородные лагеря следует передать на баланс города, так как заводу они обходятся слишком дорого. Тагильская администрация отнеслась к этим намерениям с большой осторожностью: там тоже не было лишних денег на содержание лагерей, и городские власти старались выбирать те объекты, которые требовали минимальных финансовых вложений. «Лесная сказка» была признана устаревшей, её реконструкция пробила бы большую брешь в городском бюджете.

В 2006-м по цехам и отделам «Уралвагонзавода» поползли слухи о скором закрытии «Лесной сказки». И через год руководство завода объявило, что вскоре лагерь будет законсервирован. Последние смены «Лесная сказка» приняла в 2008 году.

Фото: Андрей Нейфельд, 2015 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2015 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2015 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2015 г. / с разрешения автора

Несколько лет после закрытия «Лесной сказки» руководство УВЗ успокаивало своих работников, обещая реанимировать лагерь сразу, как только у завода появятся деньги. Впрочем, сам лагерь действительно производил впечатление законсервированного объекта. Территория охранялась, время от времени убирался мусор, скашивалась трава, в корпусах стояла мебель, на месте были качели и карусели, водопровод и электрические сети, везде оставались целыми стёкла.

Специалисты, которые посещали «Лесную сказку» в 2014 и 2015 годах, отмечали, что материальная часть лагеря во многом находится в удовлетворительном состоянии. Однако общенациональный курс на жёсткую экономию ресурсов и средств, взятый в 2018 году, поставил крест на перспективах скорого возрождения «Лесной сказки». И это при остром дефиците мест в загородных детских оздоровительных лагерях, который в городе наблюдается с 2010 года. А ведь «Леснуха» могла бы помочь городу — хоть немного, но удовлетворить спрос на места в ЗОЛах.

Единственное, чем помог закрытый лагерь Нижнему Тагилу, — скульптура «Настеньки», стоявшая некогда на площади перед библиотекой «Лесной сказки». Скульптуру читающей пионерки увезли сначала в Северянку, где она недолго «пожила» возле здания администрации, а затем в Тагил и после реставрации установили в Парке советской скульптуры.

Легендарная «Настенька» в «Лесной сказке» (фото: Андрей Нейфельд, 2015 г. / с разрешения автора) Она же в Парке советской скульптуры (фото: Д. Г. Кужильный, 2018 г. / с разрешения автора)

В июле 2022 года «Лесную сказку» посетили авторы рубрики Дмитрий Кужильный и Андрей Нейфельд. Территория лагеря формально по-прежнему охраняется, но производит удручающее впечатление. Некогда асфальтовые дорожки разрушаются и медленно поглощаются лесом, территория заросла травами и подлеском, оставленные под открытым небом конструкции разрушаются, в корпусах стало больше выбитых стёкол.

Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора Фото: Андрей Нейфельд, 2022 г. / с разрешения автора

Если в 1972 году в городе работал 21 пионерский лагерь, то в 2022-м их осталось всего восемь: «Солнечный», «Изумрудный», «Звонкие голоса», «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонёк», «Звёздный» и «Баранчинские огоньки». Для такого города, как Нижний Тагил, этого крайне мало. Можно сколько угодно говорить, что загородные оздоровительные лагеря для детей — прошлый век, что интересы современной молодёжи в корне изменились, но положение с летним отдыхом юных тагильчан с каждым годом вызывает всё больше и больше вопросов к «отцам города» и руководителям градообразующих предприятий.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный и Андрей Нейфельд для АН «Между строк». Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

-------------------------------

При подготовке статьи были использованы материалы Андрея Нейфельда (с разрешения автора).