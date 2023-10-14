Улица Карла Либкнехта, при создании которой советская власть провела сразу два эксперимента — в строительстве и в образовании

Улица, о которой сегодня пойдёт речь, появилась в послевоенные годы как восточная граница так называемого квартала № 7, который был обозначен ещё на плане соцгорода Красный Камень. Застроить квартал до войны не успели — не было денег. Кроме того, сложный рельеф местности и скальный грунт на территории квартала без строительной техники преодолеть было невозможно. Технику Тагилу обещали, но сроки её поставки всё время переносились вплоть до начала войны.

Несмотря на то, что в наше время здания квартала № 7 пронумерованы цифрами третьего и четвёртого десятка и находятся в конце улицы Карла Либкнехта, её история начиналась именно здесь. Начиналась непросто, через преодоление обычных для послевоенного времени трудностей.



Здесь, на границе квартала № 7, начиналась застройка улицы Карла Либкнехта

(фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)



Разговоры о стройке возобновились в первый послевоенный год, сразу после выхода 25 августа 1946 года постановления Совмина СССР № 1898, которое обязывало начать на Урале строительство индивидуальных домов для продажи рабочим и служащим предприятий чёрной, цветной металлургии и машиностроения. На 1946 и 1947 годы было запланировано построить 50650 таких домов. Для этих целей Совмином были утверждены 8 индивидуальных и 8 типовых проектов домов, выделены деньги для постройки и проработан механизм выдачи ссуд для их приобретения. Однако к концу 1947 года из 50650 домов на Урале было построено лишь 14788. Сроки выполнения постановления были перенесены на год, но за 9 месяцев 1948 года план строительства индивидуальных жилых домов был выполнен всего на 26%, а число проданных домов не превысило и трети от всех построенных. Тогда в октябре 1948 года Совет министров СССР выпускает постановление № 3905, в которое был внесён ряд существенных изменений. В частности, были втрое увеличены сроки предоставления ссуд для покупки индивидуальных домов, почти вдвое снижена их продажная цена, перераспределены финансовые потоки.

Контроль за выполнением постановления возложили на крайкомы, обкомы и горкомы ВКП(б), пытаясь таким образом добиться более полного его выполнения, а потому вопросы строительства индивидуального жилья сразу стали настоящей головной болью для первых секретарей местных партийных органов. Горком партии в Нижнем Тагиле в ту пору возглавлял Георгий Алексеевич Козлов. Он понимал, что решить жилищную проблему одним индивидуальным строительством невозможно. Но и не выполнять постановление Совмина было опасно, так как все жилищные вопросы в те годы были в зоне особого внимания Кремля.

Несмотря на постоянное внимание и поддержку Совмина, индивидуальное жильё оставалось всё так же непопулярно на Урале. Для большинства рабочих цена таких домов была неподъёмна. В середине 1950-х для лучшей реализации индивидуальных домов предприятиям и организациям разрешили частичное погашение кредитов и ссуд, взятых работниками для покупки таких домов, но и эти шаги не привели к развитию индивидуального строительства. В Нижнем Тагиле места под индивидуальное жильё выделялись в тех местах, где многоквартирные жилые дома построить было технически невозможно. В основном это были пустующие окраины, не входившие в планы развития города, и ближайшие пригороды. Так, в Дзержинском районе под индивидуальное жильё выделялись земли на восточных окраинах улиц Ленина (Ильича), Карла Маркса (Энтузиастов), Свердлова, Ватутина, в посёлке Валегин Бор. В Ленинском районе — в посёлках Новая и Малая Кушва, на улицах Красина и Энергетиков, в Кирпичном посёлке. В Тагилстроевском районе, в состав которого входил и жилой район Красный Камень, одним из таких мест стал квартал № 7. Решение горисполкома о начале застройки было принято в 1949 году, а весной следующего года трест «Тагилстрой» приступил к сносу времянок и разметке участков на улицах Розы Люксембург и Красногорской. На улице Карла Либкнехта строительство началось несколько позднее. Здесь в 1952–1956 годах появились пять двухэтажных жилых домов и детский сад (который позднее был отнесён к улице Розы Люксембург).

Дома № 43 и 45 на ул. Карла Либкнехта (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора) Дом № 45 на ул. Карла Либкнехта (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)

Ещё до окончания застройки на улицах Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Красногорской нумерация кварталов в Нижнем Тагиле была изменена и стала единой для всех районов города, но название «квартал № 7» ещё долго находилось в обиходе жителей Красного Камня и Лебяжки. Причиной тому были фамилии немецких революционеров, запомнить, произнести или написать которые было затруднительно. К слову, о том, в честь кого улица Карла Либкнехта получила своё название, в наше время знают далеко не все жители Красного Камня.

Карл Либкнехт (13.08.1871 — 15.01.1919) был одним из основателей коммунистической партии Германии и основателем Социалистического интернационала молодёжи. В 1900 году, будучи уже известным и весьма успешным юристом, он вступил в ряды Социал-демократической партии Германии. В 1912 году Либкнехт был избран депутатом германского рейхстага и довольно скоро стал известен благодаря своей антивоенной позиции, а в январе 1919-го он возглавил вооружённое восстание с целью свержения существующего строя и установления в Германии советской власти.

После окончания гражданской войны в Советской России имя Карла Либкнехта было решено увековечить в названиях улиц и первичных ячеек таких организаций, как МОПР (Международная организация помощи борцам революции), КИМ (Коммунистический интернационал молодёжи), пионерских дружин. К нашему городу этот исторический персонаж не имеет никакого отношения.

В середине 1950-х в Нижнем Тагиле сложились предпосылки к началу массового строительства многоэтажных жилых домов. Город не испытывал нужды в щебне, песке, пиломатериалах, мог обеспечить себя на 100% кирпичом, цементом. Строились и вводились в эксплуатацию цеха по производству раствора, бетона, шлакоблоков. Завод имени Куйбышева организовал производство брусчатки и бордюрных камней из доменных шлаков. Строился цех крупных стеновых панелей и завод перегородок, который после ввода в строй мог выпускать 400 тысяч квадратных метров межкомнатных перегородок из опилок, шлака и гипса. В 1960 году в городе появился завод крупнопанельного домостроения. Кроме этого, в несколько раз увеличился парк строительной техники. Это позволяло пересмотреть генеральный план развития города и начать строительство жилья на тех участках, где раньше это было сделать невозможно.

Пересмотр коснулся и улицы Карла Либкнехта. Её было решено продолжить сначала до улицы Победы, а затем и дальше, до района дореволюционной застройки, именуемого Рыжковой слободкой. Начало застройки было положено в 1955 году, когда на чётной стороне улицы был заложен комплекс зданий школы-интерната № 1, состоящий из трёх четырёхэтажных корпусов и ряда вспомогательных строений.

Комплекс зданий бывшей школы-интерната № 1 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора) Комплекс зданий бывшей школы-интерната № 1 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора) Комплекс зданий бывшей школы-интерната № 1 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)

Школа-интернат № 1 на Красном Камне стала одним большим экспериментом как в воспитании учеников, так и в строительстве. Здесь под руководством учителя биологии Натальи Степановны Исаковой было начато обучение детей по методу Макаренко, который объединял учебный процесс и приучение учащихся к труду. На огромном приусадебном участке школы-интерната были устроены грядки, парники и теплицы, где дети выращивали сельскохозяйственные культуры и цветы, попутно изучая их на уроках биологии. Здесь также были высажены сотни различных деревьев и кустарников, за каждым из которых ученики вели наблюдение в течение нескольких лет обучения. Пробовали разводить на приусадебном участке домашнюю птицу и кроликов. А вскоре у школы-интерната появилось и загородное подсобное хозяйство в Николо-Павловском совхозе, куда учащиеся отправлялись на время летних каникул. Работа в подсобном хозяйстве велась «по-взрослому». Собранный урожай в весьма приличных объёмах уходил не только в школьную столовую, но и сдавался в магазины «Плодовощторга». Деньги от реализации урожая шли на специальный счёт и расходовались на строительство спортивных объектов на территории школы-интерната и закупку оборудования для кабинетов труда.

К сожалению, эксперимент так и не был по достоинству оценён «наверху». Из областного отдела народного образования, а затем из Министерства народного образования РСФСР последовал ряд «окриков», после которых загородное подсобное хозяйство было закрыто и передано совхозу, а директор школы-интерната был обвинён в «эксплуатации детского труда» и освобождён от занимаемой должности. В 1963 году новым директором был назначен Борис Давыдович Гейцан, преподававший в школе-интернате физику, а впоследствии ставший главой городского отдела народного образования (1982–1997). В начале 1990-х он инициировал создание на базе бывшей школы-интерната образовательного учреждения нового типа, известного ныне как МОУ СОШ «Центр образования № 1».



Учебный корпус ЦО № 1 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)



Мало кто знает, что за громкой биографией бывшей школы-интерната остались в тени результаты другого эксперимента. Дело в том, что комплекс зданий школы-интерната был возведён на скале и его строительство стало своеобразным экзаменом тагильской строительной технике. Надо отметить, что опыт строительства школы-интерната № 1 пригодился уже через несколько лет, когда в непосредственной близости от неё началось строительство школы-интерната № 15 для детей с задержкой в развитии.

Школа-интернат № 15 по адресу ул. Карла Либкнехта, д. 37 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора) Школа-интернат № 15 по адресу ул. Карла Либкнехта, д. 37 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора) Спортивная площадка школы № 15 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)

Школа-интернат № 15 была принята комиссией в 1962 году и работает по своему профилю до сих пор...

Интенсивное строительство жилых многоэтажек развернулось на улице Карла Либкнехта в начале 1960-х. Строили в те годы быстро и много. Крупноблочные, шлакоблочные, каркасно-панельные дома сдавались по две-три «штуки» ежегодно. Сдача новых домов по традиции приурочивалась к пролетарским праздникам или времени проведения партийных съездов.

Строительство дома № 10 на улице Карла Либкнехта (фото А. Горькова / фрагмент ориг. изображения) (https://oki3.vkusercdn.ru/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRwoOlJEdYbWoWC60qrI18Fw&fn=h_768) Дом № 10 на улице Карла Либкнехта (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)

Наряду с жильём строились на улице Карла Либкнехта и социальные объекты. Одним из них стала детская больница № 2, принятая в ноябре 1966 года сводной комиссией горздравотдела и Тагилстроевского райисполкома. Строительству больницы предшествовали многочисленные обращения жителей Красного Камня к народным депутатам и в партийные органы об открытии детского больничного стационара в этом районе. Первой заведующей больницы была назначена уже известный в городе детский врач Людмила Васильевна Катаева.



Заслуженный врач РСФСР Катаева Людмила Васильевна (фото неизв. автора, 1943 г.)

(https://cdn.moypolk.ru/static/resize/w600/og_images/2015/219681.jpeg)



Людмила Васильевна Катаева родилась в Нижнем Тагиле 3 июня 1919 года. После окончания Свердловского медицинского института была призвана в ряды РККА. С марта 1942 года служила начальником медицинского поезда на направлении ст. Бологое — г. Киров. В мае 1943 года была демобилизована в связи с рождением ребёнка и осталась в Нижнем Тагиле, где на протяжении 45 лет работала детским врачом. Награждена знаком «Отличник здравоохранения». За многолетний труд была удостоена звания «Заслуженный врач РСФСР». До сих пор детская больница на Красном Камне стоит на страже здоровья маленьких тагильчан. Считается, что это одно из лучших детских медицинских учреждений города.

Корпуса детской больницы № 2 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора) Корпуса детской больницы № 2 (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)

Любопытно, что место для строительства детской больницы предложили сами жители района. Действительно, лучшего места для больничного стационара на Красном Камне не найти. Здесь нет интенсивного движения автотранспорта, предприятий, а озеленению улицы и в наши дни можно только позавидовать.

К середине 1970-х улица Карла Либкнехта в целом принимает свой нынешний вид. Своим южным окончанием она соединяется с улицей Красной (прежде называемой Баской) — самой старой улицей Красного Камня и единственной улицей дореволюционной Рыжковой слободки.



Дом № 2. Отсюда начинается улица согласно всем современным картам

(фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)



Последним жилым домом, построенным на Карла Либкнехта, стал дом № 40, выросший на пустыре в старой части улицы, что стало в какой-то мере символичным: история застройки улицы завершилась там же, где и началась.



Дом № 40 на улице Карла Либкнехта (фото Д. Кужильного, 2018 г. / с разрешения автора)



© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16 и портала tagil-press.ru.