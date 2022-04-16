Город и его люди. Династия Гуськовых

В истории Нижнего Тагила немало династий, снискавших почёт и уважение не только в нашем городе, но и во всей стране и даже в мире. Одна из таких династий — Гуськовы. О главе семейства враче Константине Васильевиче Гуськове в Демидовской больнице до сих пор ходят легенды, а в Нижнетагильском драматическом театре имени Мамина-Сибиряка по сей день помнят его жену Зою Васильевну. Не менее знаменитыми стали и дочери Константина и Зои Гуськовых: весь мир знает одного из пионеров советской радиологии Ангелину Константиновну Гуськову, а историки с глубоким уважением относятся к Татьяне Константиновне Гуськовой. Об этой семье мы и хотим рассказать нашим читателям.



Тагильская династия Гуськовых (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://foto-progulki.ru/wp-content/uploads/2018/02/guskovi_6.jpg)



На Урале Гуськовы появились в первой четверти XIX века, примерно в 1815–1817 годах, вскоре после того, как их родное село Ерахтур, находившееся в Касимовском уезде Рязанской губернии, было пожаловано вместе со своими жителями Николаю Никитичу Демидову. Надо сказать, что перевод из разряда государевых крестьян в посессионные вызвал у населения Ерахтура стойкое неприятие, которое десять лет спустя переросло в крестьянское восстание, жёстко подавленное солдатской командой. Правда, Гуськовы узнали о волнениях в родном селе лишь через несколько лет, уже на Кыштымском заводе, куда из Тагильского горного округа был переведён основатель династии — молодой мастеровой Максим Гуськов. Из Кыштыма и начинается история тагильской династии Гуськовых.

На заводах Максим Гуськов проработал недолго. В 1853 году, во время Русско-турецкой войны, он был рекрутирован в армию. Его определили в полковой лазарет помощником лекаря, и молодой человек, как вспоминал позднее его сын, «навсегда увлёкся врачеванием». Вернувшись с войны в Кыштым и женившись, Максим Гуськов продолжал лекарскую практику, что не раз отмечалось управляющим заводом.

Увлечение медициной унаследовал и сын Максима — Василий, который получил среднее медицинское образование, а позже должность земского фельдшера. Будучи фельдшером в Кыштыме, Василий Максимович Гуськов вступил в ряды Пермского ополчения и в его составе принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. После войны он немного поработал в Кыштыме, а затем переехал в Касли, где до конца своих дней служил в земской больнице. В архивах каслинской земской управы сохранились документы, в которых говорится о том, что «фельдшер Василий Максимов Гуськов исключительно честно и старательно исполнял свои обязанности, не считаясь с опасностью заразиться опасными болезнями». Во время эпидемии тифа 1900 года Василий Максимович, выполняя свои обязанности, заразился сыпным тифом и умер. Ему было всего 38 лет. Земская управа в знак уважения за гражданский подвиг приняла решение установить ему памятник.



Фото неизв. автора, 2011 г. / фрагмент ориг. изображения

(http://necropolural.narod.ru/olderfiles/4/0302.jpg)



В Каслях до сих пор помнят земского фельдшера Гуськова, а памятник на его могиле является объектом культурного наследия.

Медициной увлёкся и сын Василия Гуськова — Константин, родившийся в 1892 году. Будучи ещё мальчишкой, он часто помогал отцу и с младых ногтей проникся уважением к профессии доктора. После его смерти молодой человек принял решение во что бы то ни стало стать врачом. Земская управа, узнав о стремлении юноши, учредила отдельную стипендию, благодаря которой Константин продолжил учёбу. Сначала он окончил Реальное училище в Екатеринбурге, а в 1911 году подал документы в Московский университет на медицинский факультет. Однако факультет был переполнен, и члены приёмной комиссии посоветовали юноше подать прошение о зачислении на медицинский факультет Казанского университета, куда Константин Гуськов и поступил.



Студент Константин Гуськов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://foto-progulki.ru/wp-content/uploads/2018/02/guskovi_3.jpg)



Доучиться в университете помешала начавшаяся Первая мировая война. Константина призывают в армию, он оказывается в запасной части, но, как истинный патриот, настойчиво просит перевести его в действующую. Долго ждать перевода не пришлось: врачей в русской армии не хватало, и Гуськов отправился на фронт в должности полкового доктора.

Октябрьская революция окончила одну войну, но начала другую — Гражданскую. И Константин Васильевич снова попал под призыв, на этот раз в Красную армию. Служить пришлось при распределительно-перевязочном пункте станции Екатеринбург-1, а затем при штабе 5-й армии в Томске. Там молодого врача заметил член военного совета армии Гавриил Яковлевич Кутырев, и через некоторое время приказом Реввоенсовета 5-й армии Константина Гуськова направили для завершения медицинского образования в Томский университет.

Получив диплом, Константин Васильевич устраивается служить на Томскую железную дорогу линейным участковым врачом станции Клюквенной (ныне — город Уяр).



Станция Клюквенная (фото неизв. автора нач. ХХ в. / фрагмент ориг. изображения)

(https://maps.spravka-region.ru/img/96/7435876391800775.jpg)



Там, на станции Клюквенной, доктор Гуськов и повстречал свою будущую жену — Зою Злоказову, дочь известного екатеринбургского купца-мукомола, владельца крупнейшей на Южном Урале паровой метлинской мельницы Василия Петровича Злоказова. Зоя была скромной, красивой и образованной девушкой, прекрасно игравшей на фортепиано и увлекавшейся рукоделием. После смерти отца в июле 1917 года Зоя вместе с братьями Борисом и Петром, сестрой Валентиной стали соучредителями торгово-промышленной фирмы «Наследники В. П. Злоказова». Но в 1919 году всё недвижимое имущество Злоказовых было национализировано, а сами наследники бежали вслед за отступающими частями армии Колчака в Сибирь. И в Томске, где свирепствовал тиф, Зоя Васильевна потеряла связь с родственниками.

Константин и Зоя поженились, и в 1924 году у них родилась дочь Ангелина. Через два года семья переехала в Нижний Тагил. Городские легенды гласят, что пригласила Гуськова в Нижний Тагил первая тагильская женщина-врач Анастасия Петровна Ларионова (Бенедиктова), которая собирала кадры для 2-й городской больницы (ныне — поликлиника Демидовской больницы) по всему Уралу и Сибири. Говорят, что Анастасия Петровна хорошо знала Гуськова ещё до революции и даже работала с ним.



Первая тагильская женщина-врач Анастасия Петровна Ларионова (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/603.jpg)



Константин Васильевич начинает работать врачом в женской консультации, затем создает службу охраны материнства и младенчества, а с 1931 года становится заведующим гинекологическим отделением 2-й городской больницы. Позже под руководством главного онколога области Льва Моисеевича Ратнера он начинает создавать в городе онкологическую службу, проводит сложные онкологические операции, ведёт учёт и диспансеризацию онкологических больных. Очень много делал Гуськов для удобства пациентов, находящихся в стационаре, и их реабилитации. К примеру, по его инициативе был благоустроен старый больничный сад, возобновлена работа фонтана, проведены капремонты главного здания и флигелей.



Сад 2-й городской больницы (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Vo-dvore-Demidovskogo-zavodskogo-gospitalja-do-kapremonta-v-nachale-1950-h-godov.jpg)



Профессор Л. М. Ратнер так отзывался о Гуськове:

«Доктор Гуськов, без преувеличения, совершил настоящий прорыв в здравоохранении Нижнего Тагила. Константин Васильевич проявил себя как блестящий практик и неутомимый учёный, готовый посвящать всё своё время делу внедрения и развития медицины. За всё время нашего знакомства я ни разу не слышал негативных отзывов ни о нём, ни о возглавляемой им службе. Удивительная работоспособность, профессионализм, высокая эрудиция, искреннее человеколюбие — черты, которыми я бы вкратце охарактеризовал товарища Гуськова К. В.».

Не сидела без дела и Зоя Васильевна. Она работала преподавателем музыки в школе № 18, учила детей, организовывая музыкальные кружки в пионерских клубах, и, конечно, воспитывала дочерей. А ещё была активной участницей художественной самодеятельности в Доме культуры железнодорожников имени Горького. В годы Великой Отечественной, когда в Нижний Тагил была эвакуирована труппа Ленинградского Нового театра, Зоя Гуськова стала заведовать музыкальной частью театра, принимала участие в создании кукольного театра, устраивала шефские концерты и музыкальные спектакли в школах и госпиталях.



Зоя Васильевна Гуськова за фортепиано (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://foto-progulki.ru/wp-content/uploads/2018/02/guskovi_4.jpg)



В 1939 году, с началом финской военной кампании, Константина Васильевича снова призвали в армию. Демобилизоваться он не успел — началась Великая Отечественная война, и доктор Гуськов закончил её в 1946 году на Дальнем Востоке в звании майора медицинской службы. Вернувшись в Нижний Тагил, он продолжал работать в медицинских учреждениях города. Сначала во 2-й городской, а с 1947 года — в 4-й городской больнице на Тагилстрое. Он избирался председателем бюро врачебной секции союза «Медсантруд», не раз выезжал на север Свердловской области для борьбы с эпидемиями. За свою деятельность на страже здоровья тагильчан он был награждён Орденом Ленина, в 1957 году получил звание «Заслуженный врач РСФСР».

Продолжение следует…

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»