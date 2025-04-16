Тренер 14-летнего тагильского велосипедиста, погибшего в ДТП под Пышмой, рассказал подробности аварии

Тренер 14-летнего тагильского велосипедиста рассказал подробности ДТП, приведшего к гибели подростка.

Напомним, трагедия произошла 30 марта на трассе под Пышмой, куда спортсмены приехали для тренировок в составе организованной колонны и в сопровождении специального автомобиля. 14-летний Артём при развороте на дороге попал под автомобиль Lada Priora, за рулём которого находился 19-летний водитель, получивший права два месяца назад. Ранним утром 15 апреля Артём скончался в больнице Екатеринбурга, проведя две недели в коме.

Тренер погибшего по велоспорту Александр Марченко, имеющий 16-летний стаж работы, рассказал Е1, что авария случилась во время остановки колонны на обочине. Когда колонна остановилась, он развернул машину сопровождения, включив мигалки, чтобы встать напротив неё. По его словам, пока вся группа стояла на обочине, Артём и ещё один мальчик, стоявшие впереди, пропустили первую машину и стали разворачиваться. Первому мальчику удалось увернуться, а Артёму повезло меньше.

«Один парень ускользнул, а Артёма Lada зацепила. Ещё четверо велосипедистов на обочине им орали, что машина сзади. Я из машины орал, сигналил. Ну что случилось? Что перемкнуло, не могу понять. Артём упал без сознания, травмы очень серьёзные были. Я держал его голову на руках, пока скорая не приехала. Потом его на вертолёте забрали в девятую больницу Екатеринбурга. 15 дней в коме — и всё. Утром его отец позвонил и сказал: "Артёмки больше нет, умер"», — поделился тренер.

Марченко объяснил, что место для сборов было выбрано специально, так как это тупиковый участок дороги с маленьким трафиком. Это был первый год, когда ребята тренировались на дороге, раньше они занимались на лыжероллерной трассе. Он предположил, что им не хватило опыта, и они не посмотрели назад, чтобы убедиться, что нет машин.

Знакомые описывают Артёма как доброго и весёлого парня, который рос в любящей семье с родителями и младшим братом. Коллектив лицея № 39, где учился семиклассник, выразил соболезнования всем, кто знал и любил его. Гибель подростка стала большой трагедией для друзей и близких.