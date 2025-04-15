Сбитый под Пышмой 14-летний велосипедист из Нижнего Тагила скончался в больнице

Сегодня ранним утром в больнице скончался 14-летний велосипедист из Нижнего Тагила, сбитый на трассе в районе Пышмы.

Напомним, 30 марта на трассе под Пышмой произошло ДТП, в результате которого был сбит 14-летний велосипедист из Нижнего Тагила. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, 19-летний водитель автомобиля Lada Priora совершил наезд на подростка, который в этот момент разворачивался на дороге.

Известно, что велосипедист приехал из Нижнего Тагила для тренировок. Организованная колонна велосипедистов двигалась под руководством тренера и в сопровождении специального автомобиля. Несмотря на то, что на подростке была надета защитная экипировка, он получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит расследование по факту ДТП. Организаторам спортивного мероприятия вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям правил дорожного движения со стороны подростков.