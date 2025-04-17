Машинист РЖД из Нижнего Тагила сэкономил на гостинице во время командировки и попал под суд

Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищения чужого имущества путем обмана). По версии следствия, машинист электровоза депо Смычка совершил хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «РЖД», на сумму 112 тысяч рублей.

В марте этого года обвиняемый, находясь в служебной командировке в Екатеринбурге, на безвозмездной основе проживал у своего знакомого. Затем, получив от работодателя денежные средства на командировочные расходы и желая их оправдать, мужчина через сайт объявлений нашёл объявление о сдаче квартиры посуточно и договорился с хозяином жилища о фиктивном договоре аренды. Но об этой сделке узнал работодатель и обратился в правоохранительные органы.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал, однако ущерб возместил частично — только 60 тысяч рублей. В настоящий момент уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.