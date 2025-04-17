Темнов: Средняя заработная плата водителя трамвая в Нижнем Тагиле — 89 тысяч рублей 

Сегодня, 17 апреля, на заседании комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов рассказал о деятельности предприятия за прошедший год.

В 2024 году трамваями было перевезено около 13,5 млн пассажиров. С 1 марта 2024 года, после длительного перерыва, возобновлена работа муниципальных автобусов. За 10 месяцев их услугами воспользовались около 3,8 млн пассажиров. Суммарный годовой пассажиропоток в трамваях и автобусах предприятия составил порядка 17,3 млн пассажиров. На сегодняшний день муниципальный транспорт обслуживает 16 автобусных и 9 трамвайных маршрутов. По словам Игоря Темнова, в дальнейших планах предприятия — увеличить количество автобусных маршрутов.

С 1 февраля 2025 года у работников предприятия «Тагильский трамвай» возросла заработная плата. Средний доход в этом месяце составил у сотрудников около 70 тысяч рублей, у водителей трамвая — 89 тысяч рублей.

«Благодаря повышению зарплаты остановился отток сотрудников с предприятия. К нам вернулись 7 водителей. На сегодняшний день дефицит кадров в трамвайных перевозках пока ещё присутствует. Нам не хватает 30 человек, это 23%. Парк автобусных перевозок укомплектован. Но мы берём на карандаш. В “Тагильском трамвае” работать почётно», — заявил Игорь Темнов.

Депутаты также обсудили вопрос окупаемости маршрутов. В настоящее время большую часть расходов предприятия покрывает муниципальный контракт, что позволяет удерживать стоимость проезда в автобусах и трамваях почти вдвое ниже их себестоимости. Сейчас тагильчане платят за одну поездку 28 рублей, тогда как её реальная себестоимость составляет 46 рублей для трамвая и 66 рублей для автобуса.

Напомним, ранее Владислав Пинаев на встрече с депутатами Молодёжной городской думы рассказал, что работа муниципального общественного транспорта обходится городу более чем в 800 млн рублей ежегодно.