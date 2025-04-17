Политика

Стали известны фамилии четырёх человек от врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, которые отберут кандидатов на должность нового главы Горноуральского муниципального округа 

17.04.2025 18:24
Стали известны фамилии четырёх человек от врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, которые отберут кандидатов на должность нового главы Горноуральского муниципального округа 

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер назначил членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы муниципального округа Горноуральского (МОГ — бывший Горноуральский городской округ). Документ опубликован на портале правовой информации.

В состав комиссии вошли ещё четыре человека: первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области – директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области Вадим Дубичев, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской области Евгений Каюмов, советник заместителя губернатора Свердловской области – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области Елена Омарова, а также заместитель директора департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Свердловской области Наталья Соколова.

Ранее в состав конкурсной комиссии вошли: председатель думы МОГ Владимир Доможиров, депутат Алла Семёнова, почётный гражданин Нина Сафронова и председатель Общественной палаты округа Лидия Алексеева.

Первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы МОГ планируется на 17 июня текущего года. Документы от кандидатов будут принимать в мае.

Напомним, уже бывшему главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ назначен Александр Гудач.

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