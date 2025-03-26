В муниципальном округе Горноуральский стартует конкурс по отбору кандидатов на пост нового главы вместо осуждённого за коррупцию Дмитрия Летникова

В муниципальном округе Горноуральский (МОГ — бывший Горноуральский городской округ) объявили о начале конкурса по отбору кандидатов на пост главы.

«Процесс отбора состоит из нескольких этапов. Сначала конкурсная комиссия проверит соответствие предоставленных документов требованиям. На втором этапе кандидаты пройдут испытания, включающие представление предложений по решению актуальных вопросов местного значения и индивидуальное собеседование», — говорится в документе.

Первый этап выборов назначен на 17 июня 2025 года. Кандидатами могут стать граждане старше 21 года, соответствующие определённым квалификационным требованиям, включая наличие высшего образования и навыки в сфере государственного и муниципального управления.

После отбора конкурсной комиссией кандидаты будут утверждены местными депутатами, которые примут решение о том, кто займёт пост главы муниципального округа. В состав конкурсной комиссии входят: председатель думы МОГ Владимир Доможиров, депутат Алла Семёнова, почётный гражданин Нина Сафронова и председатель Общественной палаты округа Лидия Алексеева. Ещё четырёх членов комиссии определит губернатор Свердловской области.

Напомним, главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ назначен Александр Гудач.

При досрочном прекращении полномочий главы МОГ конкурс по отбору кандидатур на эту должность должен быть проведён в порядке и в сроки, установленные думой муниципального округа, но не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.