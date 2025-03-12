Депутаты муниципального округа Горноуральский пока не отправили в отставку осуждённого за коррупцию Дмитрия Летникова и не назначили дату выборов нового главы

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального округа Горноуральский (МОГ — бывший Горноуральский городской округ) будет проводиться после принятия думой МОГ решения о досрочном прекращении полномочий главы МОГ Дмитрия Летникова. Об этом в ответе на официальный запрос сообщил АН «Между строк» председатель думы МОГ Владимир Доможиров.

Как указано в Уставе округа в пп. 7 п. 13 ст. 25 «Глава муниципального округа», одной из причин досрочного прекращения полномочий главы МОГ является вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Согласно п. 16 этой же статьи, решение принимается большинством голосов от установленной численности депутатов и должно быть принято в течение двух недель со дня наступления (выявления) обстоятельств, влекущих возможность досрочного прекращения полномочий главы МОГ. Согласно п. 18 этой же статьи, при досрочном прекращении полномочий главы МОГ конкурс по отбору кандидатур на эту должность должен быть проведён в порядке и в сроки, установленные думой муниципального округа, но не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

Напомним, главе Муниципального округа Горноуральский Дмитрию Летникову назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за преступление коррупционной направленности. Также он лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу. Исполняющим полномочия главы МОГ назначен Александр Гудач.