Четыре дома в микрорайоне Северный в Нижнем Тагиле перешли на пониженные тарифы за электроэнергию

В нескольких домах Нижнего Тагила жители добились значительного снижения коммунальных платежей за электроэнергию и получили квитанции с тарифами, уменьшенными на треть.

Жители четырёх домов микрорайона Северный обратились в Центр защиты прав граждан с просьбой разобраться в высоких коммунальных платежах. Как выяснилось, жильцы платили за электроэнергию по тарифу, предназначенному для домов, которые обогреваются твёрдым топливом, несмотря на то что печи в их двухэтажных домах давно были убраны. Хотя электроплиты были установлены много лет назад, изменения в технические паспорта зданий внесены не были.

Как рассказал руководитель Центра защиты прав граждан в Нижнем Тагиле Сергей Козин, для решения проблемы потребовалось провести общие собрания собственников жилья и заключить договоры с БТИ для обследования квартир и внесения изменений в техническую документацию, после чего обновлённые техпаспорта были переданы в энергосбытовую компанию. Все процедуры заняли несколько недель и обошлись собственникам жилья примерно в 1 тысячу рублей.

«Люди годами переплачивали за электроэнергию вместо того, чтобы попробовать уменьшить платежи. Этот опыт ещё раз подтверждает, что нашим гражданам просто необходимо разъяснение их прав как собственников жилья, нужна помощь компетентных специалистов. Сейчас мы примерно посчитали: жители только этих четырёх домов за год на новом тарифе сэкономят больше миллиона рублей», — отметил депутат Госдумы Андрей Кузнецов.

Сейчас в Нижнем Тагиле большая часть таких домов переведена на тариф «Электрическая плита», однако жильцы ещё около 15 объектов остаются на прежнем тарифе и переплачивают за электроэнергию. В результате проделанной работы жители четырёх домов в микрорайоне Северный начали платить 3,93 рубля за кВт/ч вместо прежних 5,62 рубля за кВт/ч.