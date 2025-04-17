«Быстрой смены правительства региона ждать не нужно». Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провёл встречу с руководителями СМИ

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провёл встречу с руководителями СМИ региона. Общение продолжалось 2,5 часа, было задано 35 вопросов по самым актуальным темам.

Одним из первых журналисты задали вопрос о возможной смене свердловского кабмина.

«Быстрой смены ряда или всех членов правительства ждать не нужно. Если бы это нужно было или я хотел это сделать, можно было отправить правительство в отставку до момента избрания губернатора и формирования нового кабмина. Безусловно, точечные решения уже приняты. И если это потребуется, если я буду видеть, что есть какие-то вопросы по определённым направлениям и отраслям, и работу нужно корректировать, мы это будем делать», — сказал Денис Паслер.

Он отметил, что при решении кадровых вопросов будет ориентироваться на социологию и настроения жителей. Также врио губернатора прокомментировал возможность разделения должностей губернатора и председателя правительства Свердловской области.

«Я считаю, что Алексей Петрович Воробьёв — лучший председатель правительства, который был в Свердловской области. И это огромная заслуга руководителя системы, которая выстраивалась Эдуардом Эргартовичем [Росселем]. Если бы я нашёл человека, как Алексей Петрович Воробьёв, то у меня не было бы сомнений в том, что это должны быть две должности. Я точно не говорю о том, что в Свердловской области нет достойных людей или нет руководителей такого калибра и масштаба. Область, слава Богу, кадрами не обделена», — сказал Денис Паслер.

Одним из преимуществ Свердловской области он назвал хорошую логистическую ситуацию, что в целом положительно влияет на динамику развития региона.

«Логистика развивается, и развивается неплохо, это тоже мы все с вами видим по строительству различных терминалов, складских и других помещений. “Сухой порт” — проект абсолютно правильный, он развивается, развивается давно. Будет ли он дальше развиваться и нужен ли он? Безусловно, он нужен», — подчеркнул Денис Паслер.

Врио губернатора также рассказал журналистам, о чём говорил с Евгением Куйвашевым в ходе личной беседы.

«Мы обсуждали моменты, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Разговор о текущей обстановке в регионе, задачах и вызовах. Ничего особенного, кулуарного, как вы ждёте, не было», — поделился Денис Паслер.

Говоря о возможном трудоустройстве Евгения Куйвашева, он вспомнил слова экс-губернатора региона Эдуарда Росселя, который «всегда говорил, что человек, работающий или проработавший в Свердловской области на высоких должностях, много где может работать».

Был задан вопрос и о продолжении строительства метро в Екатеринбурге.

Сегодня в России особенная ситуация, которая требует концентрации финансовых источников на главной для страны задаче. Но в целом, безусловно, это один из вопросов, которые нельзя никогда упускать из поля зрения», — сказал Денис Паслер.

Врио губернатора сообщил журналистам, что он уже ознакомился с ситуацией в сфере здравоохранения в регионе и оценил количество дополнительных финансовых средств, направленных на решение проблем и развитие больниц.

«Система здравоохранения, как и другие направления и отрасли, достаточно чувствительная и требующая внимательного, осторожного подхода в принятии решений. Татьяна Леонидовна [Савинова, новый министр] — не чужой человек для области, с соответствующим образованием и огромным управленческим опытом. Она ничего за предыдущие годы не закрыла из того, что не нужно было закрывать. Ситуация, когда строится что-то новое рядом и закрывается старое, — абсолютно нормальная. <...> Для принятия решения нужно взвешивать и понимать абсолютно все стороны. Татьяна Леонидовна эту работу проведёт, подготовит и доложит. Вы о ней обязательно узнаете, и вместе оценим, что происходит», — сказал Денис Паслер.

По итогам встречи врио губернатора поделился впечатлениями от общения с руководителями областных СМИ.

«Получилось душевное и информативное мероприятие. Ответил на все вопросы, интересующие медиасообщество. <…> Приятно, что представители СМИ неравнодушны к улучшению облика региона и повышению качества жизни уральцев. Такие мероприятия в более широком формате я намерен проводить в будущем», — написал Паслер в своём Telegram-канале.