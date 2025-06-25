Пенсионерка из Нижнего Тагила доверилась телефонным мошенникам и потеряла 10 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции № 20 МУ Нижнего Тагила обратилась пожилая местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты. По словам пенсионерки, в интернете она наткнулась на информацию о якобы полагающихся выплатах гражданам, рождённым в СССР, из некоего фонда полезных ископаемых.

«Перейдя по размещённой ссылке, потерпевшая вскоре получила звонок через мессенджер от неизвестной, представившейся сотрудницей одного из крупных банков. Под предлогом необходимости внести “гарантийный платёж” для получения компенсации, мошенница убедила пенсионерку следовать ряду инструкций и перейти по ссылкам, пришедшим ей на телефон. В результате с банковского счёта заявительницы было списано более 10 тысяч рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в правоохранительные органы», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По факту происшествия проводится проверка.

МУ МВД России «Нижнетагильское» обращает внимание граждан:

Государственные выплаты не требуют предварительных платежей, переводов, указания кодов из SMS или перехода по сторонним ссылкам. Информация о компенсациях и социальных пособиях размещается исключительно на официальных государственных порталах. Ни в коем случае не переходите по ссылкам из всплывающих окон и сомнительных объявлений, особенно связанных с финансами. При возникновении сомнений — обратитесь за консультацией в свой банк или в полицию.

Полицейские напоминают: в случае, если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или звоните по телефону 102.