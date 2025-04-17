В Нижнем Тагиле в ДТП на улице Тагильской пострадал человек

Вчера, 16 апреля, около 17:00 на улице Тагильской произошло ДТП, в котором пострадал человек. Как сообщили АН «Между строк» в нижнетагильской Госавтоинспекции, по предварительным данным, 27-летний водитель ВАЗ-211340, поворачивая налево, допустил столкновение с автомобилем Toyota Avensis под управлением 57-летнего мужчины, который совершал обгон. В результате ДТП водитель ВАЗ получил травму, предположительно, сотрясение головного мозга, но от госпитализации отказался.

По результатам освидетельствования, оба водителя на момент аварии были трезвы. По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Окончательная причина будет установлена после административного разбирательства.

Госавтоинспекция напоминает тагильчанам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, а также учитывать текущие погодные условия и состояние дорожного покрытия при выборе скорости.