Город, которого нет. Утраченная старина

Многие молодые тагильчане и практически все гости города, осматривая комплекс зданий Главного правления Нижнетагильских и Луньевских заводов, остаются уверены, что правый флигель комплекса был построен вместе с центральным зданием и является ОКН — объектом культурного наследия. Иногда этот флигель называют ещё резиденцией Демидовых, очевидно полагая, что именно здесь жили заводчики, приезжая в Нижний Тагил. И поверить не могут, что здание является новоделом, который появился только в 1985 году.

Фото Антона Ивакина / с разрешения автора

Правда, появился он не на пустом месте, а там, где находилось одно из самых старинных зданий Нижнего Тагила, построенное одновременно с заводом, в первой половине XVIII века. Здание представляло собой сложенное из камня строение около 300 метров в длину и около 3 метров в высоту. По одной из версий, изначально оно предназначалось для «пильной мельницы», и какое-то время в нём действительно происходила разделка древесины для нужд завода и плотины. Спустя 10–15 лет после пуска завода для «пильной мельницы» нашли более удобное место, рядом с «вешнячим» прорезом. В опустевшем помещении сначала устроили склады, а само здание надстроили деревянным этажом, где расположились «красные хоромы» — резиденция Акинфия Демидова, заводская касса и комнаты для заводских приказчиков.

Долгое время существовало мнение, что «красные хоромы» появились здесь не просто так. Некоторые исследователи полагали, что изначально свою резиденцию — большую избу — Акинфий Никитич Демидов построил на одном из островов Черноисточинского озера, чтобы лично контролировать тайные плавки серебряной руды, которую сюда свозили с берегов реки Калаты и с Алтая. Но когда плавильные мастерские рассекретили, заводчик поспешил убраться с Черноисточинского озера. Заметая следы, он приказал разобрать избу и перевезти её на Нижнетагильский завод, где она и стала частью «красных хором». Эта версия была актуальна с 30-х по 60-е годы прошлого века, пока историками не было поставлено под сомнение существование самих тайных плавилен на Черноисточинском водоёме. О внутреннем убранстве «красных хором» сведений практически не осталось. Известно лишь, что в комнатах находилось много икон, а мебель была «простая, но добротная».

Как часто пользовались Демидовы «красными хоромами» — неизвестно, но в последней четверти XVIII столетия они начали терять своё значение. В них Никита Акинфиевич Демидов разместил сначала начальную школу для детей работных и мастеровых, а затем художественную школу. В начале XIX века здесь находилась «управа благочиния» — орган исполнительной центральной власти. И хотя по закону «управы благочиния» могли открываться только в уездных и губернских городах, Демидовы добились разрешения открыть такую «управу» на Нижнетагильском заводе, видимо желая подчеркнуть своё исключительное положение в Уральском регионе.

У каменной части здания тоже появился пристрой, где расположились склады и мастерские для ремонта и обслуживания плотины заводского пруда. В частности, здесь находился вход в тело плотины для осуществления текущего ремонта створок рабочих прорезов.

Фото неизв. автора, 1914–1916 гг. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние

Там же была тюрьма, где ожидали отправки в Екатеринбург особо опасные преступники (по тогдашним законам судить убийц, подстрекателей к бунту, осквернителей храмов и ещё ряд преступников, чьи деяния квалифицировались как особо опасные, имели право суды рангом не ниже уездного). И хотя тюрьма большую часть времени пустовала, факт её наличия в советское время лёг в основу легенды о «демидовских застенках, где жестокие заводчики расправлялись с неугодными». На дореволюционных планах Нижнего Тагила это строение именовалось не иначе, как «правый флигель заводоуправления» или «флигель на каменном полуэтаже». Причём этими названиями обозначались и сам флигель, и пристроенные к нему сооружения.

В советский период истории города здесь размещались вспомогательные службы завода имени Куйбышева, слесарные и механические мастерские, материальные склады. А после того, как в Нижнем Тагиле было открыто художественное училище, часть строений передали под классы художественного литья, для чего с Каслинского завода было привезено необходимое литейное оборудование.

К началу 1950-х годов здание пришло уже без второго этажа, который частично сгорел, а частично был разобран на дрова. Первый этаж использовался для хранения списанного оборудования. Здесь же находилась ремонтная мастерская жилищно-коммунальной конторы, которая обслуживала здания на улице Уральской, городской сад и его пристань.

Фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения

(https://sun9-70.userapi.com/impg/5ATjbnqnGkYe7HnM9yuztA8ReYI8Mh79TXe9tA/HGAYXDSnXeI.jpg)

В конце 1960-х сотрудники городского историко-краеведческого музея оборудовали в одной из отдалённых комнат каменного пристроя макет заводской тюрьмы, где Демидовы якобы держали тех, кто был недоволен существующими порядками, бунтовщиков и неугодных. Для этого в небольшое каменное помещение с маленьким зарешеченным окном поместили несколько цепей, крючьев, ножных кандалов и рогаток. Выглядела инсталляция очень эффектно. Посетителям и в голову не могло прийти, что цепи и крючья не предназначались для пыток, а являлись отдельными частями списанных механизмов створок прорезов плотины. Роль ножных кандалов с успехом исполняли железные «стреножники», которые на ночь надевались на ноги заводским лошадям. Макет заводской тюрьмы просуществовал лет десять, затем был демонтирован и перенесён в музей. Но в народе за зданием надолго закрепилось название «демидовская тюрьма».

В конце 1970-х было принято решение о застройке Гальяно-Горбуновского массива, и сразу же возникла транспортная проблема. Такому большому жилому району нужны были современные дороги, общественный транспорт и, самое главное, транспортная связь с другими районами города. До начала грандиозного строительства Старой Гальянке вполне хватало трёх автобусных маршрутов и переправы через пруд. Но теперь, когда население района должно было увеличиться в разы, этого было явно недостаточно.

«Отцы города» решили провести на ГГМ трамвайную линию, которая охватывала бы весь район. Но как это сделать? Проектировщики подготовили два варианта прокладки трамвайных путей: первый — от кольца на Островского, через заводской «остров» и улицу Кирова; второй — через плотину городского пруда. Первый вариант оказался дороже чуть ли не в три раза и имел несколько существенных недостатков, связанных с доступностью в ряде мест Гальянки. Недостатком второго варианта был отрезок пути, проходящий через плотину: специалисты предостерегали, что из-за постоянной вибрации, вызванной движением трамваев, насыпная часть плотины начнёт разрушаться. Был ещё и третий вариант — построить мост через пруд в районе улицы Первомайской и пустить весь транспортный поток на Гальянку через него. Однако он был дороже двух предыдущих вместе взятых. Поэтому остановились на варианте № 2. Но вскоре выяснилось, что строительству дороги мешают остатки «демидовской тюрьмы». Недолго думая, руководство города приняло решение снести здание, что было сделано весьма оперативно. Напрасно общественность Нижнего Тагила и учёные-историки пытались убедить власти, что под снос идёт история города, здание, которое старше обоих провиантских складов и даже снесённой Входо-Иерусалимской церкви. Но эти доводы не убедили чиновников и партийных функционеров, и остатки «флигеля на каменном полуэтаже» были снесены.

Спохватились в горисполкоме уже после того, как обломки были вывезены на свалку. Оказалось, что руины «правого флигеля» были включены в паспорт историко-архитектурного памятника XVIII века федерального значения «Дом Демидова и здание музея» ещё в 1960 году постановлением Совета министров РСФСР № 1327. Пришлось «отцам города» объясняться в обкоме партии и облисполкоме. После чего архитекторам «Тагилгражданпроекта» было дано задание подготовить проект здания, выдержанного в стиле главного строения всего исторического комплекса.

Проект получился очень удачным. Даже скептики отмечали, что «здание гармонично впишется в архитектурный ансамбль XIX века» и «создаст впечатление завершённости комплекса в целом». После недолгих согласований было дано добро на начало строительства, которое продолжалось пять лет.

Фото неизв. автора, 1980-е гг. / фрагмент ориг. изображения (https://sun9-81.userapi.com/impg/MfQsVmFa5gq49pPrOWWVjAcawPfOshIDkCY6EQ/ykWCSxIfC3g.jpg) Фото неизв. автора, 1980-е гг. / фрагмент ориг. изображения (https://sun9-78.userapi.com/impg/hbPnSptfINcxFKaP6ujKAoOTUGmZs-Lw77pieg/oE-iD28gSTc.jpg)

В 1986 году новостройка была принята госкомиссией и здание было передано для размещения в нём городского исторического архива. А ещё через четыре года произошло событие, ради которого старейшее здание Нижнего Тагила пошло на слом, — на ГГМ был пущен трамвай.

Пуск трамвая не решил полностью проблему пассажирских перевозок на Гальяно-Горбуновский массив и обратно, но существенно снизил напряжённость этого вопроса. Правда, предположение о разрушении насыпного слоя плотины из-за воздействия трамвая полностью подтвердилось. Но тогда на это не обратили внимания, даже не подозревая, что через 30 лет проблема обострится настолько, что вынудит городские власти задуматься о капитальном ремонте плотины.

Начавшиеся общественно-политические и экономические перемены в стране вскоре стёрли из памяти народной историю здания-новодела, и уже в начале нулевых его стали воспринимать и позиционировать как памятник истории и объект культурного наследия.

Фото Антона Ивакина / с разрешения автора

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»

При подготовке материала были использованы документы Государственного исторического архива, ГАСО и НТГИА.