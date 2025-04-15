Темы, которые принято замалчивать. В Нижнем Тагиле театр-студия «Зеркало» представила спектакль «Зелёная кошка» о проблемах молодёжи

В Нижнем Тагиле в креативном кластере «Самородок» театр-студия «Зеркало» Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) показала спектакль «Зелёная кошка» (12+) по пьесе румынского драматурга Элизы Вилк.

Режиссёр постановки — руководитель театра-студии Алёна Галкина. По её словам, речь в спектакле идёт о любви, дружбе и бесконечной надежде на свет среди серых домов и пустых улиц провинциального города. В постановке задействованы 10 юных артистов в возрасте от 13 до 17 лет.

Фото: «Самородок» Фото: «Самородок»

В камерной обстановке с приглушённым светом акценты были расставлены с помощью софитов и настольной лампы.

«Я пришла в студию в сентябре и уже играю в трёх спектаклях. Наш спектакль и в принципе постановки очень необычные, нас часто зовут выступать на разных площадках Нижнего Тагила. Ведь мы говорим о таких вещах, которые интересны не только взрослым, но и подросткам», — рассказала АН «Между строк» актриса театра-студии Елизавета.

История начинается с допроса, в ходе которого завязывается сюжет. Возвращение в прошлое и настоящее показывает не только новых героев, но и открывает таинственные подробности, которые помогают зрителю провести собственную цепочку расследования и найти виновного в преступлении.

В постановке поднимаются темы, которые часто принято замалчивать: ранние увлечения алкоголем и запрещёнными веществами, вседозволенность, конфликты внутри семьи и влияние родителей и окружения на подростка.

После завершения спектакля более 50 зрителей смогли побеседовать с юными актёрами и задать вопросы, возникшие после просмотра. Участники театра-студии рассказали о значении спектакля, о собственных чувствах и переживаниях.

«Если есть какие-то проблемы, не нужно закрываться в себе, у вас есть друзья и родные — люди, которым вы не безразличны. Надо им доверять и обращаться к ним в трудную минуту. Мы все очень изменились после этой постановки. Страх в начале был у всех, ведь эта история не очень простая», — рассказали актёры спектакля в беседе со зрителями.

«С первых минут у меня появилась боль, ощущение, что весь этот азарт и веселье приведут к трагедии. Первый раз смотрела этот спектакль, и ощущения невероятные. Действительно, есть над чем задуматься не только подросткам, но и нам, родителям», — поделилась своими впечатлениями с АН «Между строк» зрительница спектакля Анастасия.

Спектакль «Зелёная кошка» театра-студии «Зеркало» — участник и лауреат всероссийских фестивалей в Екатеринбурге, Сарапуле, Красноярске.