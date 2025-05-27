«Вы должны им предложить контекст для новой жизни». Тагильские предприниматели на бизнес-завтраке обсудили, как работать с поколением зумеров

Сегодня, 27 мая, в Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошёл бизнес-завтрак «Диалог бизнеса и власти в Горнозаводском управленческом округе», посвящённый Дню российского предпринимательства. Говорили о том, как работать с поколением зумеров.

Перед началом мероприятия министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх, первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин и замдиректора СОФПП Сергей Кисеев вручили предпринимателям благодарственные письма.

«По поручению главы региона Дениса Паслера разрешите поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Количество предпринимателей в регионе уже почти достигло миллиона, и по этому показателю мы входим в пятёрку регионов страны, где, безусловно, мы — лидер среди субъектов Уральского федерального округа. Существующие меры поддержки бизнеса в основном направлены на рост. Мы стремимся создавать условия для того, чтобы самозанятые переходили в малый бизнес, а из малого — в средний. Мы знаем, что арсенал Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства хорошо знаком вам, особенно в части финансовых мер. Но есть и блок нефинансовой поддержки — это обучающие программы, форумы, конференции. Наверняка многие из вас либо посетили, либо слышали о “Финмаркете” (18+), который прошёл в мае и в очередной раз побил рекорд по посещаемости. Мы по-прежнему остаёмся с вами на прямой связи и продолжаем формат неформальных встреч в регионах и муниципалитетах. Для нас важна обратная связь, поэтому очень надеюсь, что не потеряем её и продолжим двигаться вперёд и вести наш регион к лидерству во всех отношениях», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх присоединилась к поздравлениям предпринимателей.

«Профессия у вас очень непростая, сложная, рисковая, крайне ответственная в бесконечно меняющихся и регуляторных, и экономических реалиях, но, на мой взгляд, без сомнения одна из самых творческих, самых интересных. И вот эта изменчивость, наверное, это то, что позволяет быть всегда в тонусе и делать своё дело качественно и правильно. Спасибо вам за то, что вы всегда на работе. В отличие от других профессий, предприниматель — это тот, кто на работе всегда: и днём, и ночью, и в выходные, и в праздники, и даже в редкие отпуска всё равно на связи и всё равно в состоянии принятия решений. Прекрасно понимаю, о чём говорю, потому что прежде чем стать государственным правозащитником, я тоже долгое время была предпринимателем», — сказала омбудсмен.

Перед тагильскими предпринимателями выступили основатель и издатель «Чойс» Ксения Другова, основатель международной франчайзинговой сети винного мороженого «Мивино» и эксперт по франчайзингу Шахрияр Алиев, серийный предприниматель, основатель Calibri — платформы лид-менеджмента для маркетологов, сервиса подписания документов «СкиньСкан», сервиса маркировки иноагентов Sleza.media Иван Шкиря. Они рассказали о том, в чём сильные стороны поколения зумеров, что их мотивирует, как привлечь их в команду и выстроить эффективное взаимодействие, чтобы молодые сотрудники усиливали ваш бизнес.

Ксения Другова отметила, что к сильным сторонам зумеров относятся умение работать в условиях многозадачности, быстро включаться в задачи, а также визуальное и системное мышление. Кроме того, представители этого поколения отличаются критическим взглядом на задачи и мир.

Также эксперт рассказала, что другие поколения могут учиться у зумеров умению быть в контексте и фильтровать инфошум, не бояться меняться, работать быстро и не жаловаться, видеть контент как продукт, а не как «искусство», быть честными, а не корпоративными. В то же время, старшее поколение может научить их, как не перегореть и не терять внутреннюю опору, развивать стратегическое мышление — видеть за пределами задачи, применять критическое мышление и задаваться вопросами: «А зачем?», «А как лучше?», а также вести переговоры, давать и получать фидбэк, справляться со сложными диалогами, выстраивать процессы и не забывать про дисциплину.

Иван Шкиря провёл лекцию о том, как заманить на работу зумера.

«Мы создаем среду, в которой хочется жить. Если посмотреть на зумеров, то они растеряны. Жили с родителями или в общежитиях, закончили вуз — и всё: родители выгнали, общага закончилась, друзья разъехались, кто-то женился, кто-то уехал. Они всё потеряли. Вы должны им предложить контекст для новой жизни. Раньше я был строгим противником этого подхода — работа отдельно, дом отдельно. Сейчас парадигма совершенно развернулась. Мы пытаемся создать контекст, в котором закрываются ключевые потребности для нормальной самореализации. У нас можно найти компанию, чтобы побегать, поиграть в футбол или теннис, обсудить книги в читательском клубе, посмотреть кино, просто поговорить. Мы провоцируем, чтобы они общались в неформате, потому что у них этого нет, им это важно. И когда им предложат более выгодную вакансию в другом месте, они подумают: “Как я уйду у меня же целая экосистема, которую я выстроил”. Мы создаём и физическую среду — офис должен быть круче, чем у них дома. А у них не классные дома, потому что они только начали. Надо сделать так, чтобы в офисе было круче, чем в кафешках, которые они могут себе позволить. Это и про свет, и про мебель, и про атмосферу. В итоге офис становится не только рабочим пространством, но и тем самым “третьим местом” — между домом и работой, как спортзал, библиотека, ресторан, лавочка в парке. Мы объединяем все потребности человека в одном месте, чтобы ему было хорошо», — рассказал он.

После деловой части программы бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх и глава города Владислав Пинаев провели личный приём предпринимателей. Мероприятие проводилось в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Малый и средний бизнес — он большой. Каждый четвёртый человек в нашем городе так или иначе имеет отношение к малому и среднему бизнесу либо как предприниматель, либо как сотрудник, работающий в бизнесе предпринимателя, либо как дочь или сын этого сотрудника. То есть большинство из нас в городе — это люди, которые так или иначе связаны с предпринимательством», — сказал директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Также по случаю Дня российского предпринимательства 30 мая в 18:00 в центре «Мой бизнес» пройдёт новая серия интеллектуально-развлекательного шоу коротких историй «Мы — то, что мы делаем» (16+), в котором примут участие известные тагильчане — предприниматели и профессионалы в своих сферах, чьи поступки формируют доверие, влияют на город и вдохновляют других.