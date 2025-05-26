«Мы — то, что мы делаем». В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» известные предприниматели расскажут свои истории

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» 30 мая пройдёт новая серия интеллектуально-развлекательного шоу коротких историй «Мы — то, что мы делаем», в котором примут участие известные тагильчане — предприниматели и профессионалы в своих сферах, чьи поступки формируют доверие, влияют на город и вдохновляют других.

Восемь участников расскажут восемь историй о непростых ситуациях в работе и бизнесе, ценностях, которыми они руководствуются в своём деле и о том, из чего складывается репутация.

Музыкальное сопровождение шоу обеспечит певица Лейла Бургардт.

Участие свободное, регистрация по ссылке — https://forms.gle/x3JH3hrq1e2C13Cx9

Мероприятие пройдёт в центре «Мой бизнес по адресу: проспект Мира, 2а, начало в 18:00.