62-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Нижнем Тагиле

26 мая в четыре часа дня в центре Нижнего Тагила произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина-пешеход.

По имеющейся информации, 50-летний водитель автомобиля Ford Focus двигался по улице Островского в сторону проспекта Ленина и возле дома № 1 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала 62-летняя женщина.

«62-летняя женщина с множественными переломами была госпитализирована с места дорожного происшествия бригадой СМП в ГАУЗ СО "Демидовская городская больница города Нижний Тагил" для оказания медицинской помощи», — сообщили сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила.