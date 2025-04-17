В Нижнем Тагиле SUP-борды вне закона? 

Накануне, 16 апреля, на заседании комиссии городской думы по местному самоуправлению чиновники и депутаты вновь обсуждали, как обеспечить безопасность на воде, но прийти к общему решению так и не удалось, сообщает ИА «Все новости».

В мае прошлого года администрация Нижнего Тагила внесла в правила использования водных объектов раздел, посвящённый безопасности при катании на SUP-борде. Согласно новым требованиям, SUP-бордисты должны носить спасательный жилет, соответствующий ГОСТу, использовать страховочный трос, избегать зон купания, окрестностей гидротехнических сооружений, а также воздерживаться от катания ночью и вблизи лодок. Однако, как сообщил начальник отдела мэрии по гражданской защите Андрей Мишин, прокуратура посчитала эти меры излишне строгими и рекомендовала их отменить.

«Мы очень тщательно прорабатывали этот вопрос, даже приняли постановление. Но прокуратура считает, что мы взяли на себя слишком много запретительных полномочий, и предложила отменить изменения. Сейчас SUP-борды — как электросамокаты: есть проблема, но нет чёткого регулирования», — считает Андрей Мишин.

Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин предложил радикальное решение — полностью запретить использование SUP-бордов на водоёмах города. Однако его инициатива не получила поддержки. Вместо этого депутаты обсудили более мягкий подход — разделение акватории на зоны для лодок и сапов, а также усиление профилактической работы с владельцами плавсредств.

«В плане профилактики мы тоже работали, каждое судно очень дисциплинированное, но, к сожалению, SUP-бордисты не такие дисциплинированные. Посредством СМИ мы с ними работаем. На сайте Центра защиты населения вся информация публикуется», — добавил на это предложение Мишин.

Чиновник также отметил, что в начале каждого сезона с владельцами лодок и катеров проводят встречи и инструктажи, а в мае запланированы учения спасателей.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка, которой управлял подсудимый. Ирина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой.

В апреле 2025 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал водителя катера Никиту Крупского, виновным в совершении преступления по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном) и назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом, на два года. В судебном заседании мужчина вину не признал, отрицая факт нарушения требований безопасности движения внутреннего водного транспорта.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с осуждённого компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей и материальный ущерб в размере 52 тысячи рублей.