Администрация Нижнего Тагила официально запретила кататься на SUP-досках ночью

В Нижнем Тагиле запретили кататься на SUP-доске в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Соответствующее постановление администрации города было опубликовано 21 мая на сайте мэрии.

Также в документе указано, что при катании запрещено перегружать SUP-доску и использовать на ней подвесной мотор. Перед выходом на воду необходимо проверить исправность

SUP-борда, так как эксплуатировать повреждённую доску нельзя.

«Не допускать катания на SUP-борде в местах регулярного прохождения маломерных судов, под мостами, вблизи гидротехнических сооружений. Ограничить катание в зонах для купания, установить расстояние до 50 метров от берега для плавания на SUP-борде», — говорится в документе.

При катании на доске необходимо использовать спасательный жилет в соответствии с ГОСТом и надевать лиш. Также рекомендуется использовать при катании на SUP-доске шлем.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой. После случившегося полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).