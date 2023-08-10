Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело после ЧП на городском пруду с катером и SUP-доской

Тагильская полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП, которое произошло 28 июля на акватории городского пруда. Как уточнили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», дело пока бесфигурантное.

Напомним, вечером Иван Подмазов с семьёй и друзьями катался на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Подмазова, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.

«По данному факту в отделе полиции № 16 МУ МВД России "Нижнетагильское" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), установлен 26-летний молодой человек, находившийся за рулём катера. В рамках уголовного дела будут опрошены участники и очевидцы происшествия, изучены имеющиеся в распоряжении дознавателей видеозаписи, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили АН «Между строк» в ведомстве.

После инцидента Центр защиты населения в своём паблике выложил пост, в котором говорится, что катание на SUP-досках в тёмное время суток запрещено.

Тагилький общественник Александр Коченков записал видеообращение к Никите Карпову — водителю катера, который сбил Ирину Подмазову на Тагильском пруду. В нём он призвал мужчину признать свою вину и помочь пострадавшей семье. А Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала четырёх судовладельцев после проверки соблюдения правил эксплуатации судов и требований к безопасности пассажиров на акватории городского пруда.