«Будь мужиком!» Тагильский общественник Александр Коченков записал видеообращение к водителю катера, который сбил женщину на SUP-доске

Общественник Александр Коченков записал видеообращение к Никите Карпову — водителю катера, который сбил Ирину Подмазову на Тагильском пруду. В нём он призвал мужчину не прятаться от случившегося, а признать свою вину и помочь пострадавшей семье.

«Я не знаю, как бы поступил на месте ребят, но я точно знаю, что нашёл бы в себе мужика и пришёл бы к Ивану (мужу Ирины). Но на данный момент к нему не приехал ни владелец катера, ни тот человек, который был рядом с ним. Я считаю, что это доказывает его вину. Если бы вы, молодой человек, пришли к Ивану, по-мужски поговорили с ним, а не собирали деньги на адвоката и не пытались себя отмазать, то было бы намного справедливее. Конечно, вы до конца себя не очистите, вы совершили грех. Вы, молодой человек, разрушили счастливую семью. Вы принесли в их семью горе», — говорит Александр.

Напомним, вечером 28 июля Иван Подмазов с семьёй и друзьями катался на сапах и каяках вдоль Тагильской лагуны. Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Подмазова, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.

«Вам с этим жить. Вы можете обмануть весь город, страну, хоть всю планету, но сами себя вы никогда не обманете. Как бы вы ни отмазывались, как бы ни придумывали различных историй о том, что сапборд был не подсвечен и что Ирина была пьяна. Вы были в этом катере, вы наехали на Ирину, а не она на вас. Не вы теперь находитесь в коме в ГБ № 1, а Ирина. Они пострадавшие в этом. За весь ущерб, который вы нанесли Ирине, вам придётся, к сожалению, платить. Я знаю, что вам будет легче, если вы попросите прощения у Ивана, детей и Ирины», — говорит тагильчанин.

Также в видеообращении Александр рассказал, как Иван справляется с трудностями, которые пришли в его семью, о сложностях дальнейшей реабилитации и её стоимости.

«Молодой человек, который управлял катером и совершил наезд на Ирину, наберись мужества, будь мужиком, не тряпкой. Мы все понимаем, что в такой ситуации каждый из нас повёл бы себя по-разному: кто-то бы уехал, кто-то бы остался. Тем не менее ещё можно всё исправить. Я больше чем уверен, что в твоём мозгу это есть и ты хочешь это сделать. Возможно, тебя отговаривают твои друзья, адвокаты, знакомые или коллеги», — сказал общественник.

Телеканалу «ТВ4» один из спасателей заявил, что Ирина Подмазова в момент столкновения находилась в состоянии алкогольного опьянения. Владелец катера Никита Карпов пояснил журналистам, что не увидел ночью сапборд, так как он не был подсвечен специальными огнями.

«Был действительно трезвый. Я с ходовым [огнём] шёл, её было вообще никак не видно. Я увидел первую часть [их группы], ушёл влево. И она одна была отбита от них, без подсветки, без ничего», — говорит Никита Карпов.

В свою очередь Иван Подмазов заявляет, что катер двигался по пруду в полной темноте, без опознавательных знаков, поэтому никто из участников в тот вечер его не увидел.

«Катер двигался на огромной скорости, он не был подсвечен вообще. Никакой подсветки на нём не стояло. Это явное нарушение условий эксплуатации водных транспортных средств. Есть информация о том, что на катер отсутствуют регистрационные документы», — говорит адвокат Ивана Андрей Дмитриев.

После инцидента Центр защиты населения в своём паблике выложил пост, в котором говорится, что катание на SUP-досках в тёмное время суток запрещено.