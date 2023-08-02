«Спасатели пускай сноску на закон укажут сначала». После происшествия на акватории Тагильского пруда спасатели запретили кататься в ночное время на SUP-досках

После обращения в СМИ тагильчанина Ивана Подмазова, который рассказал о том, что ночью 28 июля на акватории Тагильского пруда его жену и ребёнка, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка, Центр защиты населения в своём паблике во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель» выложил пост, в котором говорится, что катание на SUP-досках в тёмное время суток запрещено. Многие тагильчане были удивлены такому заявлению и начали выражать своё недовольство в комментариях, ссылаясь на отсутствие соответствующих законов.

«Плавание в тёмное время суток — это максимум рекомендация, но никак не правило», — написал Александр Кислицин.

«Что за бред. Где, кем и когда запрещено использование сапбордов в тёмное время суток? Запрещено в соответствии с каким пунктом каких нормативных документов, регулирующих этот вопрос?» — высказалась Анна Владимирова.

«Ужас! Абсолютная безграмотность в написании статьи. Оперирование терминами, смысл которых, видимо, неизвестен автору. Печально, что наша безопасность зависит от таких “спасателей”. На Тагильском пруду царит адский бардак, и напоминать о правилах необходимо в первую очередь тем, кто может нанести какой-либо вред, чтобы они ответственнее относились к жизням окружающих!» — пишет Ольга Коякова.

Сертифицированный специалист Всероссийской SUP Ассоциации Николай Бровин пояснил АН «Между строк», что запрета на использование SUP-досок в ночное время нет.

«Иван проходил это же обучение, что и я. А вообще, каждая прогулка должна согласовываться с инстанциями, отвечающими за правила поведения на воде. Именно про проведение прогулок в ночное время информации нет, если бы она была согласована, то тут бы были какие-то аргументы. Спасатели пускай сноску на закон укажут сначала. То, что они написали, сугубо их рекомендации, чтобы, возможно, отмазать пьяных водителей той лодки. Но про жилеты и страховочный лиш, конечно, правильно написано», — сказал Николай Бровин.

Поскольку SUP-доска является не маломерным судном, а спортивным инвентарём, дать квалифицированный ответ в центре ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области по поводу езды в ночное время редакции не смогли.

«На сегодняшний момент действует постановление правительства Свердловской области № 639 “О безопасности на водных объектах Свердловской области”. В нём оговорено, как должны проходить массовые мероприятия на воде, как ответственные лица за пользование водой должны обеспечивать безопасность, поэтому эти вопросы скорее к органам местного самоуправления», — пояснили АН «Между строк» в центре ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Уральской транспортной прокуратуре АН «Между строк» сообщили, что по факту происшествия проводят проверку.

«В данной ситуации в первую очередь виноват катер, который без опознавательных сигналов двигался по акватории после 22:00. Так как маломерным судам двигаться в ночное время запрещено. В случае SUP-группы, если нет постановления от региональных органов о передвижении в тёмное время суток или какого-либо иного документа, ограничивающего выход на воду, вины нет», — сказал руководитель Всероссийской SUP Ассоциации Вадим Худяков.

Ранее Иван Подмазов заявлял, что к месту ЧП на катере приехали два спасателя, один из которых был пьян и являлся знакомым виновников столкновения. Директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин пояснил TagilCity.ru, что при заступлении на пост и сдаче дежурства все сотрудники проходят обязательное медицинское освидетельствование.

Иван сообщил АН «Между строк», что в настоящее время состояние его жены остаётся прежним и существенных изменений не произошло: женщина находится в коме.