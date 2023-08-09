Прокуратура оштрафовала четырёх судовладельцев за нарушение правил эксплуатации судов и требований к безопасности пассажиров на акватории Тагильского пруда

Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала четырёх судовладельцев после проверки соблюдения правил эксплуатации судов и требований к безопасности пассажиров на акватории городского пруда. Нарушения были выявлены в ходе совместного патрулирования, которое провели сотрудники прокуратуры и Инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Судовладельцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил эксплуатации судов (ст. 11.8 КоАП РФ) и за нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта (ст. 11.10 КоАП РФ).

«Судовладельцы катали несовершеннолетних без спасательных жилетов. После разговора с инспекторами детей обеспечили экипировкой. Были нарушения, связанные с оформлением регистрации маломерного судна, ряд судов не прошёл установленные законом освидетельствования, техосмотры. У ряда водителей отсутствовали при себе документы, подтверждающие право управления маломерным судном», — прокомментировала ИА «Все новости» старший помощник нижнетагильского транспортного прокурора Анна Недопекина.

Напомним, вечером 28 июля Иван Подмазов с семьёй и друзьями катался на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Подмазова, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина получила серьёзную черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.

Тагилький общественник Александр Коченков записал видеообращение к Никите Карпову — водителю катера, который сбил Ирину Подмазову на Тагильском пруду. В нём он призвал мужчину признать свою вину и помочь пострадавшей семье.