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В Свердловской области летом в лагерях смогут отдохнуть около полумиллиона детей, в бюджете региона на эти цели предусмотрено более 3 млрд рублей 

16.04.2025 15:32
В Свердловской области летом в лагерях смогут отдохнуть около полумиллиона детей, в бюджете региона на эти цели предусмотрено более 3 млрд рублей 

По поручению председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной депутаты рассмотрели вопрос об организации детской оздоровительной кампании на территории региона. По её словам, ЗакСО создана законодательная база для качественного и безопасного отдыха детей, а задача всех ответственных ведомств реализовать это на практике. 

«Этому вопросу мы придаём особое значение. Очень важно провести детскую оздоровительную кампанию на высоком уровне и обеспечить безопасный летний отдых детей. Депутаты областного парламента вместе с правительством региона, органами местного самоуправления муниципалитетов делают всё возможное для того, чтобы в сентябре дети возвращались за школьные парты здоровыми и отдохнувшими», – отметила Людмила Бабушкина.

В 2025 году будет организован отдых не менее 454 тысяч свердловских школьников. В областном бюджете на эти цели запланировано 3,052 млрд рублей, что на 111 миллионов больше уровня прошлого года. На Среднем Урале действуют 69 загородных оздоровительных лагерей, 23 лагеря на базе санаторно-оздоровительных организаций, 1143 лагеря дневного пребывания, 63 лагеря труда и отдыха, 7 палаточных лагерей, 19 специализированных (профильных) лагерей. Летом нынешнего года в этих организациях будут трудиться свыше 18 тысяч человек (педагогов, вожатых и других специалистов). За охрану здоровья детей будут отвечать 300 медицинских работников.

«Мы ежегодно рассматриваем вопрос оздоровления детей сначала на комитете по социальной политике, а потом на заседании Законодательного собрания, причём акцентируем внимание на том, чтобы планы по организации отдыха юных уральцев с каждым годом не уменьшались, а увеличивались. Наша задача сделать так, чтобы отдых был эффективным, качественным, интересным и, безусловно, безопасным», – прокомментировал председатель комитета по социальной политике ЗакСО Вячеслав Погудин.

В этом году депутаты также намерены проконтролировать реализацию нескольких законодательных инициатив, принятых на федеральном уровне. Речь идёт об утверждении программ воспитательной работы в лагерях и ведении организациями отдыха и оздоровления детей, включая детские лагеря, санатории, базы отдыха своих официальных сайтов в интернете.

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