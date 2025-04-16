Хотел в Америку — попал в колонию. Тагильчанин под наркотиками устроил дебош в аэропорту Пулково (ВИДЕО)

Ранее судимому жителю Нижнего Тагила Станиславу Григорьеву, по-видимому, окончательно наскучил родной город. В поисках заработка он решил перебраться в Санкт-Петербург, даже успел там немного поработать, но позже его уволили.

В марте 2024 года мужчина, по его словам, покурил что-то запрещённое вместе с приятелем. В какой-то момент ему показалось, что ему срочно нужно в США и он опаздывает на самолёт. Тогда Станислав взял такси и приехал в аэропорт Пулково. Перед тем как зайти внутрь, Григорьев выбросил свой паспорт и два мобильных телефона в урну, после чего побежал в зону международных вылетов, проигнорировав установленные процедуры досмотра и проверки документов.

Он прошёл через металлоискатель, перепрыгнул через турникет и, несмотря на требования остановиться, начал убегать. При этом он оттолкнул одну из сотрудниц аэропорта, а позже ударил по лицу контролёра и вырвал у неё клок волос.

На тагильчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Григорьев признал обвинения по ст. 318 УК РФ и не признал по ст. 213 УК РФ. В процессе движения он пересёк несколько пунктов досмотра. Сотрудники аэропорта пытались его остановить, однако он чувствовал, что должен бежать, и просил их не мешать ему. Он видел знаки, на которые ориентировался во время бега, и бежал по ним. Когда его задержали, на месте находилось много сотрудников. Намерения причинить кому-либо телесные повреждения у него не было, он мог задеть кого-то из сотрудников, которые пытались его задержать, но достоверно этого не помнит», — говорится в сообщении пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В суде тагильчанин раскаялся и признался, что не отдавал отчёт своим поступкам. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 3 дня.