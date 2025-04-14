Одному из создателей легендарной группы Deep Purple, гитаристу Ричи Блэкмору исполнилось 80 лет

Одному из создателей легендарной британской группы Deep Purple, гитаристу Ричи Блэкмору исполнилось 80 лет.

Группа была образована в 1968 году и считается одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. В 2020 году британский журнал Classic Rock включил группу в список «50 величайших рок-групп всех времён». В 2022 году гитарное соло из композиции «Child in Time» с альбома Deep Purple in Rock 1970 года вошло в список «75 величайших гитарных соло всех времён» по итогам голосования слушателей британской радиостанции Planet Rock.

После ухода из Deep Purple в 1975 году Блэкмор основал группу Rainbow, также игравшую хард-рок. С 1997 года он играет в фолк-рок проекте Blackmore’s Night, который сформировал со своей женой Кэндис Найт.

Блэкмор признан одним из самых значительных и влиятельных гитаристов XX века. Он включён во многие списки «лучших рок-гитаристов всех времён» по версиям журналов Classic Rock, Guitar World, Total Guitar, Guitar Player, Melody Maker, Vintage Guitar, Treble Magazine и Rolling Stone.

В ближайшее время он планирует тур со своей новой группой Ritchie Blackmore's Rainbow.